«Мы и дальше будем отправлять всё необходимое»: из Челнов отправили груз для армии

Из Набережных Челнов состоялась очередная отправка шефской помощи Вооруженных сил РФ, в состав груза вошли два грузовика, трактор, автомобили «УАЗ» и «КАМАЗ». Кадры опубликованы в Telegram-канале мэрии Автограда.

Мэр Автограда Наиль Магдеев приехал на отправку и поприветствовал водителей, которые перевозят грузы. «К своим едем!» — сказали ему водители. «Конечно, к своим. Своих надо всегда поддерживать!» — ответил глава города.

Наиль Магдеев также упомянул команду волонтеров, которые работают в Лисичанске под руководством Рустама Гатина. Поставку продуктов для 5 тыс. человек обеспечивает исполнительный комитет Челнов. «Мы и дальше будем отправлять всё необходимое», — заверил он.

«Всевышний видит все добрые дела, что делают челнинцы во благо нашей страны. Сегодня от города Набережные Челны Вооруженным силам отправляем очередную партию шефской и гуманитарной помощи. Спасибо жителям города, КАМАЗу, лично Сергею Анатольевичу Когогину за поддержку наших инициатив. Они исходят от простых людей, от депутатов Горсовета и Госсовета РТ, которые сегодня стоят рядом, которые реальными делами и финансовыми ресурсами формируют важные гуманитарные конвои», — заметил мэр.