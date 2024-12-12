«Мы – граждане России»: В Татарстане торжественно вручили первые паспорта юным героям

Сегодня в Казани прошла всероссийская акция «Мы – граждане России». В рамках мероприятия 14-летние ученики, которые проявили выдающиеся заслуги в учебе и общественной жизни, торжественно получили свои первые паспорта гражданина Российской Федерации. Мероприятие прошло в IT-парке им. Башира Рамеева и собрало значительное количество участников: 21 юного гражданина, их родителей, педагогов и представителей органов власти.

«Мы официально обратились в органы образования, где нам сформировали списки детей для вручения паспортов, которым недавно исполнилось 14 лет. Некоторые ребята даже сегодня отмечают свой День рождения! Я считаю это прекрасное событие – торжественно получить паспорт в свой праздник и своей Родины. Это ведь их первый документ в жизни, и вручая его таким торжественным образом, у ребят такой момент останется в памяти навсегда. На таких праздниках, как День Конституции, День флага Татарстана мы также стараемся передавать паспорта нашим юным гражданинам. Они – наша молодежь, и мы хотим, чтобы у них формировалось осознание, что они уже не просто живут и растут на территории нашей страны, они – уже настоящие граждане России! Я думаю детишкам такой формат вступления в граждан очень интересен. Они будут горды тем, что их первый паспорт им вручили в Кремле, а кому-то в Госсовете», – рассказала «Татар-информу» начальник отдела гражданского патриотизма Министерства по делам молодежи по РТ Кристина Миронова.

Передачу паспортов юным гражданам осуществлял руководитель «Молодой гвардии Республики Татарстан», депутат Госсовета РТ седьмого созыва Руслан Шигабуддинов. «Сегодня вы не просто получаете паспорт, вы становитесь полноправными гражданами нашей великой страны. От вас зависит, каким будет будущее России», – обратился к ребятам парламентарий.

Торжественная атмосфера витала в зале, когда на сцену один за другим выходили юные жители Татарстана, гордо держа в руках свои новые паспорта. Ведущие мероприятия отмечали, что получение паспорта – это не просто формальность, а символ нового этапа в жизни каждого гражданина. Именно этот документ открывает двери в мир возможностей и ответственности.

«Дорогие ребята, искренне поздравляю всех! Честно говоря, я сам закончил школу не так давно – всего 8 лет назад. И я с твердостью могу сказать, что с этого времени появилось огромное количество возможностей для вас поучаствовать в различных форумах и мероприятиях. Я хочу посоветовать вам не быть равнодушными, старайтесь участвовать во всех активностях, проявляйте себя. Люди, которые живут в России, склонны к объединению и общему единству поддерживать свою Родину. В нашей республике проживает свыше 175 национальностей, и мы все живем в мире, сохраняя свои традиции. Я считаю, это огромный показатель силы нашей Родины. Молодежь – это будущее нашей страны, и только мы с вами можем сделать нашу жизнь в нашей республике и в нашей стране еще лучше!» – с широкой улыбкой выступил перед ребятами Шигабуддинов.

После торжественного вручения паспортов для всех присутствующих была организована познавательная программа. Юные граждане могли принять участие в мастер-классах, посвященных правам и обязанностям граждан, а также узнать о культурных и исторических ценностях России. В фойе IT-парка была развернута военно-патриотическая выставка, на которой представлены различные подвиги Героев России и Татарстана, их фотографии и экспонаты, рассказывающие об истории и достижениях российской армии.

«Сегодня, в праздник Дня Конституции России, я очень рада стать ее законным гражданином. Это огромная честь для меня быть законной частью нашей замечательной страны. У меня было легкое волнение перед таким важным событием, я долго представляла этот момент. Я уже заказала на сайте обложку на свой паспорт, которая придет как раз сегодня, я хочу, чтобы паспорт всегда выглядел аккуратно. С документом у меня появится больше возможностей – я смогу всегда доказать свою личность, например. Это, несомненно, новый этап в моей жизни, сегодня я точно повзрослела еще больше!» – рассказала ученица «8 Б» класса казанской средней школы №80 Арина Мамедова, крепко держа в руках паспорт.

Акция «Мы – граждане России» принесла радость и гордость не только юным гражданам, но и всем присутствующим. Этот день стал символом того, что молодое поколение готово принимать активное участие в жизни страны, создавая ее будущее. Получив паспорта, ребята вступили на новую вершину, полную возможностей и ответственности, и теперь они готовы стать активными участниками своего сообщества и страны.