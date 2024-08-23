«Мы говорим с детьми серьезно»: новым гостем Политкухни стал Ильгиз Зайниев

С новым гостем подкаста о власти и еде «Политкухня» — им стал художественный руководитель Татарского государственного театра кукол «Экият», заслуженный деятель искусств РТ и обладатель трех «золотых масок» Ильгиз Зайниев — Алина Гималтдинова обсудила не только политику, но и культуру.

В частности, гость программы поделился своим мнение о том, как привлечь внимание юных зрителей к театру в эпоху гаджетов.

«Нужно создавать современную картинку, но и не забывать про смыслы. Мы говорим с детьми серьезно», — сказал Ильгиз Зайниев.

Он искренне верит, что театральные постановки помогают детям развивать эмпатию, чтобы в будущем они смогли сопереживать в сложных жизненных ситуациях.

Ильгиз Зайниев отметил важность психоэмоционального воспитания: психику надо тренировать, а стресс должен накачиваться как мускулы.

«Театр способствует этому, так как мозг не различает переживания», — продолжил худрук «Экият». По его мнению, через яркие истории о зайцах и лисичках дети осваивают важные уроки сопереживания.

В ходе подкаста Алина Гималтдинова и Ильгиз Зайниев обсудили ряд важных тем: от сохранения языка и возможностей для молодых сценаристов до цензуры и других актуальных вызовов, стоящих перед театром в эпоху цифровизации.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.