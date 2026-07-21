«Мы говорим на одном языке»: ветеран СВО из Бугульмы стал соцкоординатором

Бывший участник специальной военной операции Владимир Смирнов после службы на передовой стал социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» в Бугульминском районе. Сегодня он помогает ветеранам и семьям погибших военнослужащих решать вопросы лечения, оформления документов, трудоустройства и социальной адаптации.

До начала спецоперации Владимир Смирнов семь лет служил в системе МВД. После окончания Воронежского института МВД России работал в Управлении уголовного розыска Казани. Несмотря на успешную службу, в 2022 году он добровольно заключил контракт с Министерством обороны.

«Когда началась специальная военная операция, я понял, что не могу оставаться в стороне. Решение принял быстро. В июне 2022 года уже находился в зоне СВО в составе добровольческого формирования», – рассказал ветеран.

На передовой он выполнял задачи по удержанию позиций и эвакуации раненых. По словам Владимира, решение отправиться на службу во многом было связано с семейной историей. Его прадеды участвовали в Великой Отечественной войне: один погиб в первые дни войны, второй дошел почти до Берлина и пал в Германии в 1945 году.

«Патриотизм у нас никогда не воспитывался громкими словами. Родители учили любить свою землю, уважать людей и не оставлять товарищей в беде», – отметил он.

После возвращения к мирной жизни Владимир стал финалистом кадровой программы «Батырлар. Герои Татарстана», которая помогает ветеранам СВО получить новые компетенции и подготовиться к работе в системе государственного и муниципального управления.

Сегодня он трудится социальным координатором фонда «Защитники Отечества». Его задача – сопровождать ветеранов и семьи погибших военнослужащих, помогая решать самые разные вопросы – от оформления льгот до медицинской реабилитации.

По словам Смирнова, за юридическими и бытовыми вопросами часто скрываются гораздо более серьезные проблемы.

«Иногда человеку нужен не столько документ, сколько возможность выговориться. Самое важное – быть рядом и понимать, через что он прошел», – подчеркнул ветеран.

Помимо работы Владимир активно занимается спортом. В июне он стал победителем шахматного турнира II Кубка Раиса Татарстана среди ветеранов СВО. По его словам, после более чем десятилетнего перерыва эта победа стала для него неожиданной.

Кроме того, ветеран выступает за команду по волейболу сидя. В прошлом году сборная Юго-Востока Татарстана выиграла Кубок Раиса республики, а в нынешнем сезоне завоевала бронзовые медали.

Смирнов уверен, что спорт играет важную роль в восстановлении участников спецоперации.

«Важно, чтобы ветераны не замыкались в себе. Совместные тренировки, соревнования и общение помогают вернуться к активной жизни и почувствовать поддержку товарищей», – сказал он.

По словам Владимира, именно взаимопомощь и личное понимание проблем помогают выстроить доверительные отношения с теми, кто возвращается с передовой и начинает новый этап жизни.

Материал подготовлен при участии Людмилы Галимовой