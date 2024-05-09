«Мы готовы защищать Родину»: прадед и правнук героически боролись с врагами на Украине

Родственники погибшего в ходе специальной военной операции бойца Руслана Блинова присоединились к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», а также проекту «Наследники Победителей» филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Они рассказала о двух героях — правнуке, который участвовал в спецоперации и погиб, и его прадеде, служившем в рядах Красной армии в Великую Отечественную войну.

Тимершаих Фахретдинович Сайранов, прадед, отправился на службу в Красную армию в 1941 году. Служил в артиллерии на Западной Украине, в городе Ивано-Франковске.

Тимершаих Сайранов Фото предоставлено филиалом фонда «Защитники Отечества»

«Нас в спешном порядке погрузили в эшелоны с техникой, и через три дня мы были в Киеве для обороны этого города. Мы обстреливали самолеты из зенитных орудий. Сбили несколько вражеских самолетов, настроение сразу поднялось. Мы поняли, что готовы защищать Родину», — пересказали воспоминания Тимершаиха Сайранова близкие.

Боец участвовал в Киевской оборонительной операции. Был ранен, и его эвакуировали в тыл, в Саратов. Еще когда Сайранов находился в госпитале, ему присвоили звание ефрейтора. После лечения он оказался в составе 53-го зенитного артиллерийского полка 1-й Московской дивизии ПВО. Впоследствии Тимершаих Сайранов участвовал в освобождении Орла, Брянска, Великих Лук, Латвии. Принимал участие во взятии Кенигсберга. Награжден медалью «За боевые заслуги». В ходе наступления 1944 года получил медаль «За отвагу» за уничтожение немецких бомбардировщиков Junkers.

По словам родных, о войне рассказывать ветеран не любил, но память о тех событиях свято чтил. Воспитывал детей патриотами, готовых встать на защиту своей Родины. Два внука участвовали в войне в Чечне.

Руслан Блинов Фото предоставлено филиалом фонда «Защитники Отечества»

Правнук, Руслан Блинов, стал участником специальной военной операции. Он отслужил в Ракетных войсках стратегического назначения, получил специальность разведчика-пулеметчика. В сентябре 2022 года Руслана мобилизовали. Он участвовал в боях на территории Луганской народной республики. В декабре 2023 года в ходе операции по взятию Авдеевки боец погиб при выполнении задания.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой — моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.