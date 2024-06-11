«Мы готовы все признать, чтобы нас отпустили на СВО»: наркоторговцы в Верховном суде РТ

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовало дело о производстве и попытке распространения наркотиков. На скамье подсудимых 13 человек – 11 мужчин и две женщины.

В настоящее время все подсудимые находятся под стражей, среди них жители Татарстана, Республики Марий Эл, несколько человек из Самарской области. На заседании также присутствовали их родственники.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Несмотря на нахождение под стражей, подсудимые улыбались и обещали родственникам в скором времени выйти на свободу.

«Мы готовы все признать, лишь бы нас отпустили на СВО», – обсуждал с адвокатом планы на будущее один из подсудимых.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По версии следствия, трое мужчин решили заработать с помощью производства наркотиков. Для распространения полученной продукции один из друзей с помощью анонимного аккаунта в мессенджере обратился к даркнет-площадке по торговле наркотиками.

После этого, полагают следователи, подсудимые организовали производство наркотиков в кустарной лаборатории. Постепенно открывались филиалы в различных регионах страны. Наркотики изготавливались в лабораториях, а после разносились так называемыми закладчиками.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Судья удовлетворил ходатайство одного из подсудимых о возможности рассмотрения уголовного дела в Самаре. Один из подсудимых – житель Нижнекамска – обсудил с адвокатом возможность свидания в суде, чтобы увидеть полуторагодовалого ребенка.