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«Мы готовы все признать, чтобы нас отпустили на СВО»: наркоторговцы в Верховном суде РТ
Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовало дело о производстве и попытке распространения наркотиков. На скамье подсудимых 13 человек – 11 мужчин и две женщины.
В настоящее время все подсудимые находятся под стражей, среди них жители Татарстана, Республики Марий Эл, несколько человек из Самарской области. На заседании также присутствовали их родственники.
Несмотря на нахождение под стражей, подсудимые улыбались и обещали родственникам в скором времени выйти на свободу.
«Мы готовы все признать, лишь бы нас отпустили на СВО», – обсуждал с адвокатом планы на будущее один из подсудимых.
По версии следствия, трое мужчин решили заработать с помощью производства наркотиков. Для распространения полученной продукции один из друзей с помощью анонимного аккаунта в мессенджере обратился к даркнет-площадке по торговле наркотиками.
После этого, полагают следователи, подсудимые организовали производство наркотиков в кустарной лаборатории. Постепенно открывались филиалы в различных регионах страны. Наркотики изготавливались в лабораториях, а после разносились так называемыми закладчиками.
Судья удовлетворил ходатайство одного из подсудимых о возможности рассмотрения уголовного дела в Самаре. Один из подсудимых – житель Нижнекамска – обсудил с адвокатом возможность свидания в суде, чтобы увидеть полуторагодовалого ребенка.
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