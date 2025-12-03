«Мы готовы прямо сейчас»: что стоит за словами Путина перед ночными переговорами в Кремле

Поздно вечером 2 декабря Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Встреча продлилась пять часов. Как прошли переговоры и чего от них можно ожидать — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа (справа) и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера (в центре)

Фото: kremlin.ru

С чем приехали посланники

Напомним, ранее Соединенные Штаты представили Украине план мирного урегулирования российско-украинского конфликта из 28 пунктов. Позже его переработали: из документа исключили пункт о передаче Донбасса, положения об амнистии за действия, совершенные в ходе конфликта, а также ограничения по будущей численности украинской армии.

С этим обновленным планом посланцы президента США прибыли в Россию для переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

В выходные спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф во Флориде провел несколько раундов переговоров с украинской делегацией, которые, однако, официально не принесли успеха.

Переговоры с посланцами из Америки были сдвинуты на вечер из-за традиционного участия Владимира Путина в ежегодном форуме ВТБ «Россия зовет!» Фото: kremlin.ru

Путин предупреждает

Переговоры с посланцами из Америки были сдвинуты на вечер из-за традиционного участия Владимира Путина в ежегодном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Выступая на полях форума перед журналистами, Владимир Путин раскрыл часть своих предварительных позиций по переговорам о мирном плане. Он очень резко раскритиковал вмешательство Европы в процесс мирного урегулирования.

«Даже тогда, когда они якобы пытаются внести изменения в план Трампа, все эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми», — сказал Путин.

При этом Россия допускает возвращение Европы к переговорам по Украине, если они будут учитывать реалии на земле. Глава государства подчеркнул, что Европу никто не отстранял от процесса — она вывела себя из украинского урегулирования сама.

Но, похоже, в Европе с осознанием реальности совсем туго — там вовсю говорят о будущей войне с Россией.

«Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас», — сказал Путин журналистам. Это прозвучало как очень грозное предупреждение.

Владимир Путин раскрыл часть своих предварительных позиций по переговорам о мирном плане Фото: kremlin.ru

На какие уступки не пойдет Россия

Россия не пойдет на уступки по трем пунктам доработанного мирного плана Трампа, сообщил NBC News со ссылкой на российский источник.

«Есть три столпа, по которым мы не пойдем на компромисс. Первый — территория Донбасса. Второй — ограничение численности вооруженных сил Украины. Третий — признание новых регионов России США и Европой в качестве российских территорий», — заявил телеканалу российский чиновник, осведомленный по этому вопросу.

В самой России некоторые официальные лица также не ожидали существенного прорыва на предстоящих переговорах.

«Достижение финальных договоренностей о мирном урегулировании украинского конфликта привело бы к стремительному росту российского фондового рынка, однако вряд ли они могут быть полностью согласованы прямо сейчас», — поделился мнением с журналистами глава ВТБ Андрей Костин на полях форума ВТБ «Россия зовет!».

Более того, российский рынок акций падает в первый час утренней торговой сессии 3 декабря после переговоров Президента России Владимира Путина с делегацией США. Это следует из данных торгов. На старте утренней сессии индекс Московской биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снижался чуть более чем на 1% по сравнению с предыдущим закрытием.

РФ и США договорились не раскрывать суть прошедших переговоров Фото: kremlin.ru

О чем разговаривали стороны

Ночью Владимир Путин вместе со своим помощником Юрием Ушаковым и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым провел переговоры со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по мирному плану Дональда Трампа.

РФ и США договорились не раскрывать суть прошедших переговоров. Да и сама ночная беседа носила закрытый характер. Но некоторые подробности встречи в Кремле раскрыл журналистам ее участник, помощник Президента России Юрий Ушаков. Он заявил об отсутствии компромиссного мирного плана по Украине. При этом он назвал состоявшуюся встречу полезной и конструктивной. Кроме того, Ушаков после встречи заявил следующее:

— Путин заявил, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны.

— Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов.

— Встреча дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса.

— Обсуждалась суть плана США по урегулированию, а не конкретные предложения.

— Обсудили перспективы достижения долгосрочного мирного урегулирования по Украине.

— Стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения урегулирования на Украине.

— Представители президента США передали Путину привет и наилучшие пожелания от Трампа.

— Путин передал привет Трампу через Уиткоффа и ряд политических сигналов.

— Возможность встречи Путина и Трампа будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути урегулирования.

Дональд Трамп отреагировал на переговоры в своем стиле — он пригрозил Украине прекращением финансирования со стороны Америки Фото: © The White House

Итоги переговоров

Президент США Дональд Трамп отреагировал на переговоры в своем стиле — он пригрозил Украине прекращением финансирования со стороны Америки.

«Как вы знаете, у нас есть проблема с войной, которую наши люди сейчас пытаются урегулировать с Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в войне в денежном плане. Байден раздал 350 миллиардов долларов, как будто это были конфеты. Это огромная сумма денег. И большая их часть — наличными, другая часть — в виде оружия. Я ничего не раздаю.

Мы продаем оружие НАТО. Европейские страны платят нам за него по 100-процентной цене. А затем они привозят его на Украину или делают с ним что хотят. Но мы пытаемся это уладить. Я уладил восемь войн. Эта будет девятой», — заявил журналистам американский президент.

Уже очень хорошо, что Америка демонстративно заявляет о прекращении финансирования Украины. Главный итог этих переговоров — то, что европейские лидеры могут разрабатывать любые альтернативные планы мира, но единственный действительно важный голос — это голос Владимира Путина. И если Россия не согласна с принципиальными для нее моментами мирного плана — продавить ее не получится. Все, кто считает иначе, просто отрицают реалии на поле боевых действий. А эти реалии следующие.

«Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска. Руководство Украины занимается другими делами, а не вопросами зоны боевых действий. Такое впечатление, что украинские власти живут в другом мире. Наши вооруженные силы приступили к ликвидации 15 батальонов ВСУ, заблокированных в левобережном Купянске.

Важность взятия Красноармейска заключается в том, что это хороший плацдарм для решения всех задач СВО. Если у кого-то есть сомнения в том, что ВС РФ взяли Красноармейск, приглашаем иностранных журналистов, в том числе украинских, убедиться, кто реально контролирует город», — заявил Владимир Путин на полях форума ВТБ «Россия зовет!».