«Мы готовы»: почему «Динамо» Квартальнова не пугает «Ак Барс» с Анваром Гатиятулиным

Уже завтра команда Анвара Гатиятулина отправится в столицу Белоруссии, где 9 апреля проведет первый матч второго раунда плей-офф. А сегодня казанский клуб провел открытую тренировку для журналистов в Казани. Подробности – в материале «ТИ-Спорта».





С момента заключительного матча «Ак Барса» в стартовом раунде плей-офф Кубка Гагарина прошла неделя. Уверенно разобравшись за пять игр с «Трактором», команда Анвара Гатиятулина начала подготовку к минскому «Динамо». Соперник, прямо скажем, крайне непростой для казанцев. Среди всех четвертьфинальных пар серия между «Ак Барсом» и клубом из Белоруссии обещает быть одной из самых интригующих. По вывеске она точно не уступает той же баталии ЦСКА – «Авангард».

«Ак Барс» подходит ко второму раунду в приподнятом расположении духа. Сегодня игроки много шутили между собой на льду, позволяли себе небольшое ребячество после некоторых упражнений. Все это говорит о хорошем микроклимате в команде и отсутствии напряжения среди хоккеистов. А ведь еще пару месяцев назад в прессе ходили разговоры о «тяжелой» раздевалке «Ак Барса», определенных конфликтах внутри коллектива. Глядя на сегодняшнее настроение казанских хоккеистов, в подобное уже не верится.

В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» Анвар Гатиятулин рассказал, что к серии с «Динамо» команда готовится в штатном режиме. По индивидуальному графику среди игроков занимается только нападающий Михаил Фисенко. И то, как сообщает Анвар Гатиятулин, повреждение у форварда настолько незначительное, что уже к первому матчу второго раунда Фисенко будет в строю.

«После предыдущей серии дали команде пару выходных, потом узнали соперника и начали готовиться. Всё идет в рабочем режиме, в хорошем настроении, готовимся. Есть небольшие повреждения – Миша Фисенко занимается по индивидуальному графику. Но завтра будет в строю, готовится с нами к первому матчу. Всегда отталкиваемся от своей игры, делаем упор на то, что мы можем усилить. Поэтому «прокатили» все компоненты, потому что на уровне 1/4 финала каждый из этих них может стать решающим», – сказал Анвар Гатиятулин.

Анвар Гатиятулин ни разу не побеждал минское «Динамо» на посту главного тренера «Ак Барса». Что будет в плей-офф?

Для главного тренера «Ак Барса» минское «Динамо» – определенного рода криптонит. За два года работы на посту наставника казанского клуба Анвар Гатиятулин ни разу не обыгрывал «зубров». Особенно бросается в глаза статистика пропущенных шайб «Ак Барса» в четырех последних матчах против минчан – 19. Домашнее поражение в ноябре 2025 года получилось особенно болезненным для казанцев. В стенах «Татнефть-Арены» «барсы» были разгромлены со счетом 3:7.

Впрочем, Анвар Гатиятулин сегодня в разговоре с журналистами отметил, что не нужно разговаривать на языке сухих цифр. Регулярный чемпионат – один этап сезона, плей-офф – совершенно другой.

«Я уже не раз говорил, что в регулярном чемпионате надо смотреть на каждый конкретный матч, конкретный отрезок. Потому что все может быть связано с календарем: какой это матч в серии? выездная игра или домашняя? Поэтому сравнивать с плей-офф нет смысла. Разбор сейчас отличается. В регулярном чемпионате мы разбираем только свою игру, сейчас уже будет несколько матчей с одним и тем же соперником, и разбор более глубокий», – подчеркнул Гатиятулин.

Сильные качества минского «Динамо» главному тренеру «Ак Барса» прекрасно известны. Разношерстный подбор опытных защитников-легионеров, сумасшедшая по результативности первая тройка Энэс – Пинчук – Лимож, глубина состава и упор на быстрый хоккей. Минчане любят торпедировать соперников обилием бросков, вынуждают играть в энергозатратный, изнурительный хоккей.

«Динамо» отлично готово физически, и подстраиваться под их стиль игры «Ак Барсу» не стоит. Анвар Гатиятулин заявил, что казанцы в любом случае будут действовать на льду в серии от себя, поэтому заострять особое внимание на неудобном стиле хоккея минчан ему не хочется.

«Мы всегда говорим – нужно смотреть в зеркало, обращать внимание на себя. Ребята прошли длинный путь регулярного чемпионата и знают свои сильные качества. Задача тренерского штаба в том, чтобы они их показывали. Мы готовили ребят, подводили команду именно к плей-офф. Считаю, что мы хорошо готовы. Здесь, на такой стадии, важна и физическая, и психологическая форма. Нам незачем разбирать московское «Динамо» и их ошибки. У нас была и своя серия. Мы посмотрели соперника, сделали акцент на детали, над ними и работали», – подытожил Гатиятулин.

В аналогично бодром настрое находятся перед серией и хоккеисты «Ак Барса». По словам защитника Никиты Лямкина, ничего сверхъестественного в игре легионеров «Динамо» нет. Это такие же обычные хоккеисты, которых можно и нужно побеждать.

«А легионеры лучше русских ребят? Да пусть хоть сорок будет их в команде», – с иронией сказал Лямкин журналистам.

«Ак Барс» – особый соперник для наставника минчан Дмитрия Квартальнова

Тренерская дуэль в серии «Ак Барса» и минского «Динамо» тоже выйдет на первый план и будет крайне любопытной. Оба специалиста возглавляют свои клубы уже не первый сезон. Дмитрий Квартальнов начиная с 2023 года вообще выстраивал по крупицам новую систему игры минского «Динамо». За последние два-три сезона наставнику «зубров» удалось взрастить не одну звезду КХЛ. Пинчук, Мороз, Бориков, Кузнецов, Липский – все они вышли, так скажем, из-под крыла Дмитрия Квартальнова.

В «Ак Барсе» тоже предостаточно игроков, которых в лигу ввел именно Квартальнов. Это Сафонов, Галимов, Дыняк. В сезоне 2020\21 вместе с «Ак Барсом» специалист был очень близок к тому, чтобы добраться до заветного Кубка Гагарина. На тогда на пути казанцев встал в финале конференции «Авангард», как и сезоном спустя, но уже в первом раунде. Второй кряду вылет от омичей руководство «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову не простило. Тренер был уволен из Казани в 2022 году, а на сам клуб у него осталась обида.

Предстоящее сражение с «Ак Барсом» для Квартальнова – история личная, очень душещипательная. Поэтому болельщикам явно стоит ожидать в серии острого накала и громких сюжетов. В Минске казанцам будет играть сложно, но и «зубров» в «Татнефть-Арене» явно не будет ожидать тот променад, который обеспечило московское «Динамо» в первом раунде.