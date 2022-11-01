«Мы гордимся вами»: Мухаметшин посетил студентов из Татарстана, учащихся в вузах Москвы

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с Советом молодежи при Полномочном представительстве РТ в РФ. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы парламента в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Во встрече приняли участие студенты из 19 вузов – МГУ имени Ломоносова, МГИМО, МГТУ имени Баумана, РЭУ имени Плеханова и других. Большинство ребят приехали из Татарстана, но были среди них и учащиеся из других российских регионов – Башкортостана, Кировской области, Мордовии, Нижнего Новгорода, Ульяновска. Татарстанские землячества созданы почти в двадцати вузах Москвы. С 2013 года все они входят в состав Совета молодежи при Полномочном представительстве РТ в РФ.

«Мы гордимся вами. Поступить в московский вуз по силам не каждому, а учиться здесь еще труднее», – сказал Мухаметшин. Он рассказал о молодежных проектах Татарстана, об экономическом потенциале республики.

Пожелав успехов в учебе, глава парламента Татарстана выразил надежду, что студенты-татарстанцы после получения диплома примут решение вернуться домой – в родную Казань, Татарстан.

«Любой человек из Татарстана может с гордостью говорить о родной республике», – подчеркнул Мухаметшин.

Среди участников встречи были и первокурсники, которые посетили Представительство Татарстана в Москве впервые. «Двери Полпредства всегда для вас открыты. У нас активный Совет молодежи, который реализовывает много интересных и полезных проектов. Уверен, скучать вам не придется. И, конечно, желаю, вам успешной учебы. Только алга!» – сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.