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«Мы гордимся тобой, папа»: близкие бойца СВО рассказали о поддержке властей
Эдуард Кузьмин из Кукморского района — любимый муж и отец троих детей. Сейчас боец защищает нашу страну, на СВО ушел в октябре 2022 года. Его родные гордятся им и ждут его скорейшего возвращения. Как живёт семья военного сейчас и какие меры поддержки они получают, рассказала его супруга Резеда.
«Доброе утро, любимая» — нужно получить всего лишь одно такое сообщение утром и жена бойца спокойна. Резеда и Эдуард Кузьмины вместе почти 15 лет. Никогда не расставались, если только во время командировок мужа.
«Он у меня здоровый, боевой мужчина с характером. Если ему сказали защищать Родину — он защитит!» — поделилась Резеда.
До начала спецоперации Эдуард работал звукооператором. Любил слушать рок. По стопам отца сейчас пошёл и его сын — Тимур. Он ходит на кружок по барабану. Все занятия бесплатные. Эта один из видов помощи государства детям бойцов.
«Я хочу быть с ним навсегда. С ним всегда быть рядом, помогать ему. Я очень сильно скучаю. Хочу, чтобы он побыстрее вернулся. И тем более на Сабантуй пришел», — говорит Тимур Кузьмин, сын бойца.
Военнослужащий сейчас готовится приехать в отпуск. Родные уже с нетерпением его ждут, строят совместные планы. Эдуард Кузьмин любит радовать детей и все время делает им сюрпризы.
«Это был простой день, мы сидели на геометрии, у нас была контрольная. И сначала зашел директор, ну мы думали что-то важное скажет. И внезапно заходит папа. Я вообще в шоке была. Слезы уже сразу потекли», — рассказала о сюрпризе дочь бойца Алия Кузьмина.
«Я очень сильно горжусь своим отцом. Очень рада, что именно он является моим папой. У нас с ним особенно теплые отношения. Хотелось бы, чтобы таких как он в нашей стране было больше», — высказала пожелание еще одна дочь Ильзия Ишмухаметова.
Родным бойца большую помощь оказывает государство и администрация города: дети бесплатно посещают разные кружки и ездят на общественном транспорте. Семья военного верит в Победу и ждет его возвращения.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой. Фото из семейного архива бойца
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