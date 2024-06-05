«Мы гордимся тобой, папа»: близкие бойца СВО рассказали о поддержке властей

Эдуард Кузьмин из Кукморского района — любимый муж и отец троих детей. Сейчас боец защищает нашу страну, на СВО ушел в октябре 2022 года. Его родные гордятся им и ждут его скорейшего возвращения. Как живёт семья военного сейчас и какие меры поддержки они получают, рассказала его супруга Резеда.

«Доброе утро, любимая» — нужно получить всего лишь одно такое сообщение утром и жена бойца спокойна. Резеда и Эдуард Кузьмины вместе почти 15 лет. Никогда не расставались, если только во время командировок мужа.

«Он у меня здоровый, боевой мужчина с характером. Если ему сказали защищать Родину — он защитит!» — поделилась Резеда.

До начала спецоперации Эдуард работал звукооператором. Любил слушать рок. По стопам отца сейчас пошёл и его сын — Тимур. Он ходит на кружок по барабану. Все занятия бесплатные. Эта один из видов помощи государства детям бойцов.

«Я хочу быть с ним навсегда. С ним всегда быть рядом, помогать ему. Я очень сильно скучаю. Хочу, чтобы он побыстрее вернулся. И тем более на Сабантуй пришел», — говорит Тимур Кузьмин, сын бойца.

Военнослужащий сейчас готовится приехать в отпуск. Родные уже с нетерпением его ждут, строят совместные планы. Эдуард Кузьмин любит радовать детей и все время делает им сюрпризы.

«Это был простой день, мы сидели на геометрии, у нас была контрольная. И сначала зашел директор, ну мы думали что-то важное скажет. И внезапно заходит папа. Я вообще в шоке была. Слезы уже сразу потекли», — рассказала о сюрпризе дочь бойца Алия Кузьмина.

«Я очень сильно горжусь своим отцом. Очень рада, что именно он является моим папой. У нас с ним особенно теплые отношения. Хотелось бы, чтобы таких как он в нашей стране было больше», — высказала пожелание еще одна дочь Ильзия Ишмухаметова.

Родным бойца большую помощь оказывает государство и администрация города: дети бесплатно посещают разные кружки и ездят на общественном транспорте. Семья военного верит в Победу и ждет его возвращения.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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