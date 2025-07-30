«Мы гордимся нашими бойцами»: Гюзель Хабутдинова передала гуманитарную помощь на СВО

Руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова посетила военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. В этот раз на передовую доставили уже 48-й по счету гуманитарный конвой – более 10 тонн груза, собранного благодаря жителям, предприятиям и организациям района.

В составе помощи – средства радиоэлектронной защиты, мототехника, генераторы, коптеры, маскировочные сети, медицинские препараты, инструменты, а также индивидуальные именные посылки для бойцов.

«Наши бойцы профессионально выполняют работу и тверды духом. Мы гордимся ими, – отметила Гюзель Хабутдинова. – Благодарю всех, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи от нашего района».

Глава района лично пообщалась с военнослужащими, выслушала их пожелания и просьбы – все их возьмут на контроль. Бойцам она пожелала мужества, стойкости, отваги и скорого возвращения домой с победой.

Военнослужащие поблагодарили гуманитарные штабы «Ассоль», «Мегасети», «Своих не бросаем», а также всех неравнодушных жителей района.

По данным пресс-службы муниципалитета, с начала СВО Альметьевский район направил в зону боевых действий свыше 570 тонн гуманитарной помощи.