«Мы гасим пожар бензином»: Президент Болгарии высказался против поставок оружия Киеву

Продолжение военной помощи Киеву может привести к глобальному конфликту и «ядерному самоуничтожению». Избежать еще большего числа жертв поможет лишь прекращение поставок оружия на Украину, уверен Президент Болгарии Румен Радаев.

«<...> Самая важная ценность — мир и человеческая жизнь. Поставка оружия [Киеву] означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, звучащие призывы к оказанию военной помощи Украине означают согласие с мнением, что конфликт «должен вестись до полного поражения одной стороны». Однако такая точка зрения лишь вовлечет страну «в глобальный конфликт» и приведет ее к «ядерному самоуничтожению».

Поэтому, уверен Радаев, Болгария не должна оказывать военную помощь Украине и поддерживать этот конфликт.

«Сегодня не хватает оружия, но если в один момент нам не будет хватать людей, что тогда мы будем делать?» — поинтересовался он.