«Инвестиции в знания — лучшие вложения»: «Татнефть» помогает с ремонтом школ и гимназий

В селе Новошешминск в новом учебном году начали занятия с особым воодушевлением. В школе, где ежегодно проводится ЕГЭ для старшеклассников района, на средства «Татнефти» отремонтированы санузлы и бытовые помещения. А в гимназии, которая на следующий год отметит 90-летний юбилей, нефтяники оснастили кабинеты физики, химии и биологии.

«Дети заходят даже просто фотографироваться»

Как сообщает газета «Нефтяные вести», для села Новошешминск, где проживают околло 4,5 тыс. человек, такое обновление — настоящее событие. Подобных новшеств коллективы гимназии и средней школы не помнят уже многие десятилетия.

Как рассказала директор средней школы, в которой обучаются 216 учеников Ольга Лазарева, в туалетных комнатах не работала вытяжка, не было перегородок, а уж про теплую воду и говорить нечего. Для решения проблемы подали заявку в конкурс грантов «Татнефти».

«Результаты нас просто поражают! Сегодня у нас более чем комфортные условия: просторные, светлые комнаты оборудованы самой современной сантехникой, отделаны кафелем, сюда дети заходят даже просто фотографироваться. Продумано всё до мелочей: светодиодное освещение, автоматическая вентиляция, подогрев воды, гигиенический душ, диспенсеры для жидкого мыла, электросушилки. Рядом со спортзалом — великолепные душевые кабины и санузлы. Важно, что у младших школьников на первом этаже свой отдельный туалет, у старших классов — на втором этаже. Наши дети не могут нарадоваться всему этому», — поделилась Лазарева.

«По сравнению с тем, что было, новые туалетные комнаты — просто фантастика!» — подтвердила слова директора ученица 11 класса Айгуль Насибуллина.

В этом году общий объем грантовой поддержки со стороны «Татнефти» составит 1,5 млрд рублей

Реализуя этот проект, в компании «Татнефть» убеждены, что воспитывать культурные навыки необходимо с самого детства. Немаловажно прививать детям самоуважение, стремление к чистоте и порядку, уважение к труду убирающих помещения.

А в Новошешминской гимназии в новом учебном году за парты сели 336 учеников. Теперь, когда нефтяники оснастили учебные кабинеты современным оборудованием и учебным пособием, учиться станет намного интереснее.

Учитель химии Таслима Галиуллина таких богатых поступлений учебного пособия не помнит за все время своей работы. Учитель физики Сергей Карасев уверен, что с помощью новых приборов — а это электрофорная машина, наборы весов и грузиков и многое другое — дети гораздо лучше будут усваивать материал.

Для кабинета биологии приобретен большой набор оптических микроскопов и даже один цифровой есть — он особенно интересен детям. Дополнительно к этому множество муляжей по ботанике и анатомии.

«Меня, как учителя, особенно радует, что появились наборы “Экознайки”, с помощью которых мы с учащимися будем заниматься исследовательской работой», — прокомментировала «Нефтяным вестям» учительница Сирина Шакирзянова.

К слову, недавно на имя руководства компании «Татнефть» поступило письмо от главы Новошешминского муниципального района Вячеслава Козлова, в котором выражена благодарность за искреннюю поддержку и отзывчивость, и говорится, что благодаря грантам «Татнефти» решены проблемные вопросы с оснащением кабинетов и созданием комфортных условий для детей.

Помимо новошешминской школы компания провела ремонт еще во многих учебных заведениях нефтяного региона. Все это работает в рамках системы грантовой поддержки, которую в «Татнефти» запустили год назад. Таким образом на уровне муниципалитетов решаются проблемы и запросы жителей. И они касаются, конечно не только школ и детских садов. В этом году общий объем грантовой поддержки составит 1,5 млрд рублей. Эта сумма поделена на здравоохранение, культуру, образование и развитие территорий. Грантовые средства нефтяников считает не расходами, а социальными инвестициями. Этой философии компания придерживается уже многие годы и без сомнения продолжит и в будущем.

Только в этом году выделена грантовая поддержка в размере 118 млн рублей на оснащение учебных классов, 200 млн рублей на ремонт санузлов в школах, 95 млн рублей на капремонт зданий. Кроме того, компания адресно поддержала 19 высококвалифицированных педагогов.

«Мы формируем среду, учимся, а потом среда формирует нас и будущие поколения», — убежден генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. И все преобразования, которые происходят на юго-востоке республики, базируются на этом убеждении.

Как получить грант на реализацию своего проекта?

Для подачи заявки нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте bf-tatneft.ru, до 21 октября заполнить заявку и прикрепить необходимые документы.

Участники: администрации городов и районов, бюджетные и некоммерческие организации

Фото предоставлено пресс-службой Новошешминского МР