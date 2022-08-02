«Мы – это то, что мы носим»: в Казани открылись этно-fashion показы

Фото: © Рамиль Галиев / «Татар-информ»

На территории Пушечного двора музея заповедника «Казанский Кремль» проходят fashion-показы от известных дизайнеров. В этом году проект собрал 30 дизайнеров из 24 регионов России, а также из шести стран СНГ: Киргизии, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана.

Показы являются сердцем этно-fashion фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код», который проходит в столице Татарстана во второй раз.

«Современный мир поменял организацию нашей среды. Мы – это то, что мы надеваем, как мы воспитываем своих детей, какие колыбельные им поем, как обустраиваем свою среду и даже цветовые предпочтения – все это и называется культурным кодом. В прошлом году этот фестиваль был экспериментом, риском. Но сегодня этот проект не столько о культуре, сколько о нашей самости, истории, идентичности. Он доказывает, что быть модным и аутентичным возможно», – рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Только сегодня на fashion-показах свои коллекции представили студия «Эмоция» и мастерская «Йон-йон», которые продемонстрировали одежду из войлока «Сказки старой Казани».

Продюсерский Центр «Грани» под руководством Елены Скляровой уже второй год в Казани представляет проект «Грани мира», где свои коллекции демонстрируют дизайнеры из Москвы, Кемерово, Волгограда, Пензы, Чебокар, Ижевска, Междуреченска и Казани. Интересно, что через каждый проект можно «прочесть» историю и культуру того или иного народа.

«Ансамбль песни и танца шорской культуры «Чалын» города Междуреченск – обладатели множества призов, в том числе, за рубежом. При этом костюмы, пошитые для них, созданы по всем национальным канонам. Каждый орнамент, который вы видите, несет свой смысл. К примеру, в коллекции есть костюмы, которые олицетворяют духов – духов Тайги, Земли, Воды, Солнца, Луны… Эти костюмы трактуются через разные предания, на которых собственно и построена вся коллекция», – рассказала руководитель школы моделей Glossmodels Яна Губер.

Представленные коллекции – это не только переосмысленные дизайнерами старинные традиции, но и аутентичные костюмы. К примеру, певица, собиратель старины, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка ансамбля «Старгород» Татьяна Стаильская привезла из Пензенской области свою уникальную коллекцию старинных костюмов области.

«Этим костюмам более ста лет. Это не стилизованные или воссозданные одежды, а те самые костюмы, которые носили наши прабабушки. Конечно, надевать их, особенно на совсем юных моделей, страшно, но что поделать. Хочется, чтобы они стали достоянием общественности», – поделилась этнограф-собиратель.

Она заметила, что в России подобные фестивали проводятся, но не в таких масштабах. «Казань конечно в этом смысле впереди планеты всей», – заметила гостья татарстанской столицы.