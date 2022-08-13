«Мы еще сами не осознаем, что здесь натворили»: в Болгаре возродили оперу «Кара Пулат»

Фото: © Салават Камалетдинов

На территории Болгарского музея-заповедника прошел показ оперы Эльмира Низамова «Кара Пулат» на либретто Рената Хариса.

Для республики это событие уникальное — ранее в формате open-air спектакли такого масштаба не ставились.

Фото: © Владимир Васильев

Идея перенести постановку, которая в 2015 году шла на сцене Тинчуринского театра, под «открытое небо» принадлежит Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву. Он хотел, чтобы настоящая Черная Палата — уникальный памятник золотоордынского зодчества XIV века — стала декорацией для оперы-легенды.

Благодаря поддержке фонда «Возрождение», Министерству культуры РТ и команде из более 100 человек удалось воплотить эту идею в жизнь.

Первый Президент республики не мог пропустить это событие, и лично присутствовал на первом показе.

Фото: © Салават Камалетдинов

В приветственном слове, обратившись к полуторатысячной публике, он напомнил, каких результатов на этой земле добился татарстанский народ.

«Мне кажется, мы еще сами до конца не осознаем, что мы здесь натворили за эти годы. За короткий период времени мы увековечили Болгар. И в этом году отмечаем 1100-летие принятия ислама — событие эпохальное. Спокойно, без каких либо противоречий. Вот чего достигает республика, работая от всей души», — сказал он.

Минтимер Шаймиев уверен — за что бы не взялись татарстанцы, они все могут. «Через ЮНЕСКО, нам удалось доказать всему миру, что на этой земле был создан Болгар», — подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев

Саму же оперу «Кара Пулат», Шаймиев поручил ставить в новых для нее декорациях на регулярной основе.

Перед организаторами проекта отличное от сценической коробки пространство открыло новые возможности для реализации самых смелых идей. Так, на стенах Черной палаты был применен эффект современной световой визуализации (3D-maping). Для спектакля было создано 25 видеороликов.

«Непростая архитектура добавляет свои сложности (Палата имеет кубическое основание, переходящее в восьмигранник, и сверху завершается куполом, — прим. ред.), но тем интереснее было обыгрывать рельеф», — поделился участник студии Abau, медиахудожник Дамир Аллямов.

Фото: © Владимир Васильев

Благодаря ожившей анимации, акцент спектакля сместился с актеров на саму Черную палату, которая явилась главным действующим героем. На ее стенах то «оживали» воины враждующей стороны, то разгоралось пламя битвы, а иной раз через образы птиц отражалась метущая душа главной героини Наргизы.

Режиссер постановки Ильгиз Зайниев скромно отмечает — он лишь адаптировал под новые условия работу режиссера-постановщика Георгия Кофтуна.

«Признаться, согласился не сразу, невероятно ответственный проект. В театре учли особенности здешней сцены и постарались сделать спектакль более динамичным. Нужно понимать, что это работа не одного режиссера, а огромной команды, которая работала очень слажено», — отметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов

Оценить легенду в исторических декорациях, но в современном осмыслении собрались многочисленные зрители — как жители города, так и гости из районов республики.

Повторный показ состоится 13 августа в 20.00.