«Мы еще будем бегать»: история Светланы из РТ – матери особенного ребенка и волонтера СВО

Светлана Козлова воспитывает особенного сына Даню и одновременно руководит волонтерской группой «По зову сердца». В их квартире в Лениногорске – десятки коробок и пакетов с гуманитарной помощью. «В группе всего 21 человек, все они многодетные родители или мамы с особенными детками. Нас мало, но мы в тельняшках: работаем по зову сердца», – говорит она.

Светлана показывает плотную камуфляжную поясную сумку. «Это тактическая медицинская аптечка для бойцов СВО. Такие аптечки на вес золота, от них зависит жизнь солдата и его товарищей». Военные давно дали ей теплый позывной – «мама Света». «Многие старше меня на 10–15 лет, но и они зовут меня так», – улыбается она.

Гуманитарная помощь вскоре отправится бойцам. Военные – частые гости в доме Козловых, и Даня встречает их с неподдельной радостью. На прогулки он выходит с подаренным бойцами амулетом – чебурашкой.

«Данечка родился 15 июня 2004 года вторым ребенком в семье и абсолютно здоровым, как говорится, ничего не предвещало… Сегодня нам 21 год», – рассказывает Светлана. Он рос активным мальчиком: бегал, прыгал, катался на велосипеде, участвовал в соревнованиях. Из-за небольшой проблемы с ногой учился дома. «Большое спасибо педагогам школы N2 и директору Ольге Платоновой: Даня окончил 9 классов с шестью четверками, остальные – пятерки».

Проблемы начались в 17 лет. После консультации педиатра семья поехала в ДРКБ Казани. «Для проведения ФГДС мы поехали в Казань, а в итоге провели в клинике 3,5 месяца – подцепили какую-то заразу. День рождения у Дани был не самым радужным: сыну провели гастростомию». Уже 4,5 года он получает пищу через гастростому. Позже состояние ухудшилось: неверное лечение, наркоз, процедуры и установка аппарата Илизарова усугубили ситуацию. Паралич лишил его возможности говорить и двигаться.

Чтобы найти причину болезни, семья провела молекулярно-генетическое исследование в Сколково. «Оно подтвердило наши подозрения – лейкодистрофия». Исследование стоило 99 тысяч рублей. Светлана решилась на сбор средств. Помогли родные, друзья и… рота штурмовиков. «Узнали, что «маме Свете» нужна помощь, и перечислили около 50 тысяч, закрыв сбор».

Несмотря на паралич, Даня полностью понимает происходящее. «Паралич не затронул мозг, он отлично соображает. Мы общаемся глазами. Даня прекрасно разбирается в технике. Если я чего-то не знаю в компьютере или телефоне, задаю вопросы, и по его взгляду понимаю, права я или нет». «Не зря детей с таким заболеванием называют ангелами: это символ их чистоты, невинности и особенного взгляда на мир. Даня не зря пришел в нашу жизнь: он наш мотиватор», – говорит Светлана.

Светлану поддерживает муж Сергей – вместе они 36 лет. Рядом старший сын Никита. «Привет, братишка!» – говорит он, обнимая Даню при каждом визите. Когда-то и Никите требовалась помощь после тяжелой травмы.

Светлана пережила и уход родителей. «Как перенесла уход мамы, а потом и отца, сложно описать словами. Онкология забрала самых близких». Но в доме Козловых царит не уныние, а тепло: к Новому году Светлана делает композиции и украшения. Среди них – шары из страз и яркого шпагата, созданные своими руками.

«Мы еще будем бегать!» – уверенно говорит Светлана, глядя на сына. Рядом – его кошка. «Когда мы с Даней делаем дыхательную гимнастику, я прошу его выкрикивать и слегка нажимаю на грудную клетку. Кошка думает, что я обижаю хозяина, и начинает шипеть, защищая Даню. Такой вот у моего сына телохранитель», – смеется она.

15 июня 2025 года Даню с днем рождения приехал поздравить участник СВО – казачий атаман Браслет.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.