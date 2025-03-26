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На главную ТИ-Спорт 26 марта 2025 20:40

«Мы ему всегда рады»: Гатиятулин о присутствии Билялетдинова на выездной серии «Ак Барса»

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«Мы ему всегда рады»: Гатиятулин о присутствии Билялетдинова на выездной серии «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги встречи с «Автомобилистом» (4-1). Следующий матч казанцы проведут в Екатеринбурге 28 марта.

«Какое-то время потребовалось, чтобы адаптироваться к интенсивности и жёсткости матчей плей-офф. Не нужно находить дополнительных слов. Начался плей офф – ребята всё понимают и готовятся. Мы должны решать свои задачи в любых условиях», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Также наставник казанцев отметил, насколько значимо присутствие Зинэтулы Билялетдинова в раздевалке «Ак Барса». Напомним, специалист отправился в Екатеринбург вместе с командой на всю выездную серию.

«Как я уже говорил, он не только сейчас помогает, а в течение всего сезона… У нас с ним общение с 2018 года. Мы ему всегда рады, Зинэтула Хайдярович делится своим опытом», – отметил Гатиятулин.

#ХК Ак барс #хк автомобилист #кхл #хоккей
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