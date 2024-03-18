«Крым наш»: в Казани прошел флешмоб к 10-летию воссоединения Крыма с Россией

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Флешмоб, приуроченный к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, прошел сегодня в столице Татарстана на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» у здания парка «Россия — Моя история». По сравнению с прошлым годом количество участников акции выросло в четыре раза — до 200 человек.

«Восемнадцатого марта для нашей страны — исторической день, мы отмечаем десять лет воссоединения с Крымом. Для молодежи это, конечно, большое событие, большой праздник. На протяжении десяти лет мы, молодежь Татарстана, „Молодая гвардия“, устанавливаем тесные связи с молодежью Крыма. У нас есть проект „Крымский мост“, ежегодно мы выезжаем в Крым, чтобы встретиться с представителями „Молодой гвардии“ и Молодежным парламентом Крыма, обменяться опытом, обсудить реализацию различных проектов», — рассказал руководитель регионального штаба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По мнению активиста, возвращение Крыма — историческое событие, очень важное для нашей страны. «Сегодня, когда идет специальная военная операция, очень важно сказать, что мы едины. И наша задача — максимально выстраивать диалог с новыми регионами России», — добавил он.

На акции собрались учащиеся казанских техникумов, училищ и старших классов школ. Молодые люди пришли заранее, многие надели синие куртки с надписями «Молодая гвардия» и «Нам силу дает наша верность Отчизне». Пока участники акции собирались, трактор расчищал площадку от снега.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В прошлом году мы выстраивались в слово „Крым“, но тогда количество участников было меньше — около 50 человек. В этом году в честь юбилея мы решили провести акцию более масштабно. Участие в этом мероприятии означает, что мы не забываем свою историю, а Крым — исконно русская земля», — заявил Шигабуддинов.

Оказывается, провести флешмоб с большим количеством участников не так-то просто. Организаторам потребовалось не менее 40 минут, чтобы всех выстроить в нужном порядке и отвести с главной площадки в сторону группу поддержки. На этот раз молодые люди выстроились в два слова — «Крым наш», а после этого с помощью цветных табличек воссоздали триколор России.

Руководитель Казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Владислав Тарасов сообщил, что массовый флешмоб, приуроченный к «Русской весне», молодежь подержала с удовольствием.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня здесь собралось много молодых ребят, которые поддерживают все акции, которые проходят в очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией. Для нас, молодежи, очень важно показать единство наших регионов, единство народов Российской Федерации», — добавил он.

Организаторами флешмоба выступили Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» и Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани. В мероприятии приняли участие учащиеся центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», Казанского педколледжа, колледжа ТИСБИ, Казанского техникума народных и художественных промыслов, Казанского художественного училища имени Фешина, Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, Казанского радиомеханического колледжа, русско-татарской средней общеобразовательной школы №136 и Казанского автотранспортного техникума.