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«Сколько бы ни поднимался Запад против нашей страны, всегда он получал по зубам»
Поддержка бойцов, исполняющих свой долг в зоне спецоперации, стала главной темой митинг-концерта, приуроченного Дню защитника отечества, который прошел сегодня в казанском парке Победы. Слова поддержки исходили не только от официальных лиц, но и от жен военнослужащих. Подробнее – в материале «Татар-информа».
«Самоотверженность была присуща советскому воину во все времена»
Праздничный концерт стартовал сегодня в парке Победы в три часа дня. Первой на сцене выступила заместитель председателя Общественной палаты Татарстана, сопредседатель татарстанского отделения Общероссийского народного фронта Гульзада Руденко. Она рассказала, что День защитника Отечества – это праздник с более, чем вековой историей, который в наши дни принял особе значение.
«Ровно 105 лет назад молодая “Красная армия” провела свои первые бои под Псковом и Нарвой. Тогда началась массовая запись добровольцев. Уже с первых боев они показали себя как образец доблести и героизма. Самоотверженность была присуща советскому воину во все времена», – сообщила она.
С тех пор наши воины стояли на защите угнетаемых народов во многих других вооруженных конфликтах: в Северной Корее, Вьетнаме, Афганистане и Сирии, а также боролись с терроризмом на Северном Кавказе, добавила она.
«Противостояние недружественным и агрессивным силам продолжается. Теперь уже на пораженной нацизмом территории братской Украины. Сегодня хочется напомнить о лозунге, обозначенном вчера Президентом страны Владимиром Путиным. За Победу, за боевых товарищей, за Родину. В деле защиты России мы должны быть сильны и едины», – заключила Руденко.
«У наших ребят есть дух и воля к Победе»
Одним из спикеров на концерте стал депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который служил в зоне спецоперации в составе одного из добровольческих батальонов. Он заверил, что бойцам очень важна поддержка из родной республики.
«Скажу честно, нашим бойцам сейчас нелегко. Им противостоит коллективный Запад со своим современным вооружением и новейшими технологиями. Но у наших ребят есть дух и воля к Победе. Как показывает многовековая история, сколько бы раз не поднимался Запад против нашей страны, всегда он получал по зубам», – заявил он.
В конце своего выступления Шарафиев попросил многочисленную публику поднять флаги и помахать на камеру, чтобы он мог отправить это фото бойцам и показать, что дома их поддерживают и ждут.
«Молюсь, чтобы все получилось и они вернулись с Победой живыми»
Для руководителя штаба «Комитета семей воинов Отечества» Ангелины Галимовой тема поддержки участников специальной военной операции звучит по-особенному. Муж Галимовой в эти дни находится на передовой среди мобилизованных татарстанцев.
«Сегодня нам нужно как никогда сплотиться и обеспечить нашим солдатам надежный тыл», - призвала она.
После торжественной части Галимова согласилась побеседовать с корреспондентом «Татар-информа». По ее словам, в этом году День защитника Отечества стал для нее особенным. Несмотря на то, что созваниваться с супругом получается нечасто, она надеется, что завтра ей удастся поздравить мужа по телефону.
«Для меня этот день обрел особенный смысл. Пока наши ребята на передовой, я все это чувствую и принимаю очень близко к сердцу. Держу за них кулачки и молюсь, чтобы все получилось и они вернулись с Победой живыми и здоровыми. С мужем мы иногда созваниваемся: там не всегда есть возможность. Если завтра получится, то мы обязательно поговорим», - сказала Галимова.
Для бойцов очень важно знать, что о них помнят и заботятся в тылу
На концерт, посвященный Дню защитника Отечества в Казани пришли как люди зрелого возраста, так и большое количество молодежи. Это демонстрирует едино татарстанцев, которые желают Победы России в специальной военной операции. Таким мнением поделился депутат Государственного Совета РТ, первый секретарь ТРО КПРФ Хафиз Миргалимов.
«Посмотрите, сегодня на концерте одна молодежь. Это показывает наше единение во имя общей Победы. Когда мы едины, мы непобедимы. История мая 1945 года должна повториться. Будет сложно, но мы обязаны победить», – сказал он.
Миргалимов подчеркнул, что сегодняшний все политические силы в стране объединились, сплотились вокруг Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина.
С ним согласилась и заместитель руководителя сторонников «Единой России» Ксения Дромняк. «Такие праздники показывают консолидацию нашего общества. День защитника Отечества – это не простая дата в календаре. Мы снова говорим спасибо нашим бойцам, которые стоят на рубеже наших границ, охраняют русский мир и сражаются за то, чтобы мирное небо над головой было у многих поколений», – отметила она.
Для солдат тоже очень важно, что их поддерживают и ждут в тылу. Об этом сообщил первый секретарь комитета регионального отделения партии «Коммунисты России» в Татарстане Альфред Валеев.
«Я дважды ездил с гуманитарной миссией в зону спецоперации. Там разговаривал с солдатами и офицерами. Они говорят, что для них важнее не помощь, которую мы привозим, а сам факт нашего приезда. То, что в тылу думают и заботятся о них», – заявил собеседник.
Валеев подчеркнул, что во время сбора гуманитарной помощи сплотилась вся страна. В частности, даже пожилые люди приносили всю свою пенсию, чтобы внести вклад в помощь российским бойцам.
«Молодежка ОНФ» Татарстана передаст бойцам письма от школьников республики
В тему поддержки российских солдат в зоне спецоперациии высказался и руководитель «Молодежки ОНФ» в Татарстане Дамир Нургалиев. Уже в ближайший понедельник активисты организации отправятся на передовую, чтобы передать бойцам гуманитарный груз и письма от казанских школьников.
«”Молодежка Общероссийского народного фронта” в следующий понедельник выезжает к бойцам из Татарстана. Половина груза занимают письма от детей республики, которые самостоятельно их пишут и приносят к нам в офис с просьбой передать защитникам», – поделился он.
Нургалиев подчеркнул, что детей никто не заставляет писать эти письма. Это их личная инициатива и зов сердца.
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