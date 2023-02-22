«Сколько бы ни поднимался Запад против нашей страны, всегда он получал по зубам»

Митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошел сегодня в казанском парке Победы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Самоотверженность была присуща советскому воину во все времена»

Праздничный концерт стартовал сегодня в парке Победы в три часа дня. Первой на сцене выступила заместитель председателя Общественной палаты Татарстана, сопредседатель татарстанского отделения Общероссийского народного фронта Гульзада Руденко. Она рассказала, что День защитника Отечества – это праздник с более, чем вековой историей, который в наши дни принял особе значение.

«Ровно 105 лет назад молодая “Красная армия” провела свои первые бои под Псковом и Нарвой. Тогда началась массовая запись добровольцев. Уже с первых боев они показали себя как образец доблести и героизма. Самоотверженность была присуща советскому воину во все времена», – сообщила она.

Гульзада Руденко рассказала, что День защитника Отечества в наши дни принял особе значение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С тех пор наши воины стояли на защите угнетаемых народов во многих других вооруженных конфликтах: в Северной Корее, Вьетнаме, Афганистане и Сирии, а также боролись с терроризмом на Северном Кавказе, добавила она.

«Противостояние недружественным и агрессивным силам продолжается. Теперь уже на пораженной нацизмом территории братской Украины. Сегодня хочется напомнить о лозунге, обозначенном вчера Президентом страны Владимиром Путиным. За Победу, за боевых товарищей, за Родину. В деле защиты России мы должны быть сильны и едины», – заключила Руденко.

У праздника более чем вековая история Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У наших ребят есть дух и воля к Победе»

Одним из спикеров на концерте стал депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который служил в зоне спецоперации в составе одного из добровольческих батальонов. Он заверил, что бойцам очень важна поддержка из родной республики.

«Скажу честно, нашим бойцам сейчас нелегко. Им противостоит коллективный Запад со своим современным вооружением и новейшими технологиями. Но у наших ребят есть дух и воля к Победе. Как показывает многовековая история, сколько бы раз не поднимался Запад против нашей страны, всегда он получал по зубам», – заявил он.

Эдуард Шарафиев заверил, что бойцам очень важна поддержка из родной республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В конце своего выступления Шарафиев попросил многочисленную публику поднять флаги и помахать на камеру, чтобы он мог отправить это фото бойцам и показать, что дома их поддерживают и ждут.

«Молюсь, чтобы все получилось и они вернулись с Победой живыми»

Для руководителя штаба «Комитета семей воинов Отечества» Ангелины Галимовой тема поддержки участников специальной военной операции звучит по-особенному. Муж Галимовой в эти дни находится на передовой среди мобилизованных татарстанцев.

Ангелина Галимова: «Пока наши ребята на передовой, я все это чувствую и принимаю очень близко к сердцу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня нам нужно как никогда сплотиться и обеспечить нашим солдатам надежный тыл», - призвала она.

После торжественной части Галимова согласилась побеседовать с корреспондентом «Татар-информа». По ее словам, в этом году День защитника Отечества стал для нее особенным. Несмотря на то, что созваниваться с супругом получается нечасто, она надеется, что завтра ей удастся поздравить мужа по телефону.

«Для меня этот день обрел особенный смысл. Пока наши ребята на передовой, я все это чувствую и принимаю очень близко к сердцу. Держу за них кулачки и молюсь, чтобы все получилось и они вернулись с Победой живыми и здоровыми. С мужем мы иногда созваниваемся: там не всегда есть возможность. Если завтра получится, то мы обязательно поговорим», - сказала Галимова.

На концерт пришли как люди зрелого возраста, так и большое количество молодежи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для бойцов очень важно знать, что о них помнят и заботятся в тылу

На концерт, посвященный Дню защитника Отечества в Казани пришли как люди зрелого возраста, так и большое количество молодежи. Это демонстрирует едино татарстанцев, которые желают Победы России в специальной военной операции. Таким мнением поделился депутат Государственного Совета РТ, первый секретарь ТРО КПРФ Хафиз Миргалимов.

«Посмотрите, сегодня на концерте одна молодежь. Это показывает наше единение во имя общей Победы. Когда мы едины, мы непобедимы. История мая 1945 года должна повториться. Будет сложно, но мы обязаны победить», – сказал он.

Хафиз Миргалимов: «Будет сложно, но мы обязаны победить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миргалимов подчеркнул, что сегодняшний все политические силы в стране объединились, сплотились вокруг Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина.

С ним согласилась и заместитель руководителя сторонников «Единой России» Ксения Дромняк. «Такие праздники показывают консолидацию нашего общества. День защитника Отечества – это не простая дата в календаре. Мы снова говорим спасибо нашим бойцам, которые стоят на рубеже наших границ, охраняют русский мир и сражаются за то, чтобы мирное небо над головой было у многих поколений», – отметила она.

Ксения Дромняк: «Такие праздники показывают консолидацию нашего общества» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для солдат тоже очень важно, что их поддерживают и ждут в тылу. Об этом сообщил первый секретарь комитета регионального отделения партии «Коммунисты России» в Татарстане Альфред Валеев.

«Я дважды ездил с гуманитарной миссией в зону спецоперации. Там разговаривал с солдатами и офицерами. Они говорят, что для них важнее не помощь, которую мы привозим, а сам факт нашего приезда. То, что в тылу думают и заботятся о них», – заявил собеседник.

Альфред Валеев считает, что для солдат очень важно, что их поддерживают и ждут в тылу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Валеев подчеркнул, что во время сбора гуманитарной помощи сплотилась вся страна. В частности, даже пожилые люди приносили всю свою пенсию, чтобы внести вклад в помощь российским бойцам.

«Молодежка ОНФ» Татарстана передаст бойцам письма от школьников республики

В тему поддержки российских солдат в зоне спецоперациии высказался и руководитель «Молодежки ОНФ» в Татарстане Дамир Нургалиев. Уже в ближайший понедельник активисты организации отправятся на передовую, чтобы передать бойцам гуманитарный груз и письма от казанских школьников.

Дамир Нургалиев подчеркнул, что детей никто не заставляет писать эти письма. Это их личная инициатива и зов сердца Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«”Молодежка Общероссийского народного фронта” в следующий понедельник выезжает к бойцам из Татарстана. Половина груза занимают письма от детей республики, которые самостоятельно их пишут и приносят к нам в офис с просьбой передать защитникам», – поделился он.

Нургалиев подчеркнул, что детей никто не заставляет писать эти письма. Это их личная инициатива и зов сердца.