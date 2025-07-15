«Мы – единая семья»: в Большой Атне прошел фестиваль добрососедства «Наш двор»

В парке отдыха и культуры «Туган ягым» в селе Большая Атня 15 июля прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». В Атнинский район съехались гости из соседних деревень и городов, а также общественные деятели и активисты. Среди почетных гостей – член партии «Единая Россия», кандидат в депутаты местного самоуправления Рустам Хисамиев, член Штаба общественной поддержки Ильшат Аминов, депутат Государственного Совета РТ Камиль Нугаев, лидер общественного мнения Алмаз Сибагатуллин.

Сцена, установленная в центре, стала главной точкой притяжения. Сюда выходили спикеры, чтобы поблагодарить тех, кто включился в реализацию программы «Наш двор».

Депутат Государственного Совета РТ Камиль Нугаев рассказал, что стоял у истоков программы.

«Знаете, когда наш Раис – тогда еще Президент – только предложил эту программу, я работал главой Спасского района, – начал Камиль Нугаев. – И прекрасно помню, в каком состоянии были наши дворы. Многие дворы, особенно в районах, были в плачевном состоянии: ни асфальта, ни освещения, детские площадки разрушены».

«И вот тогда Рустам Нургалиевич нас собрал и сказал: будет программа – мощная, настоящая. И мы начали – дорожки, детские площадки, освещение, лавочки, цветники… И знаете, что мы увидели? Люди начали выходить из своих квартир. Стали устраивать праздники прямо во дворах, дни рождения отмечать, концерты проводить. Люди начали общаться, знакомиться, дружить. И это – главное. Это значит, что мы действительно стали единым народом, единой семьей», – отметил парламентарий.

«Народ благодарен. И правильно делает. Потому что «Наш двор» – это не только асфальт и качели. Это – новый образ жизни», – заключил Камиль Нугаев.

Слова благодарности и признания звучали не только от жителей, но и от общественных деятелей. Одним из выступающих стал член Штаба общественной поддержки Ильшат Аминов. Он тоже подчеркнул, что программа «Наш двор» – это не просто благоустройство, а глубокая социальная трансформация.

«Есть все условия для людей – и для отдыха, и для развития. Это не может не вызывать восхищения, – сказал Аминов. – И самое главное – с людьми стало проще общаться. У них появилось ощущение будущего. Мы, меняя пространство, меняемся сами. И хотим, чтобы жизнь наших детей стала лучше».

В рамках фестиваля прошла церемония вручения благодарственных писем от Рустама Минниханова самым активным жителям многоквартирных домов, участвовавших в реализации программы.

Фестиваль завершился ярким выступлением Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая, а рядом на площадках для детей и подростков шли мастер-классы, спортивные игры, народные забавы. Все это стало частью проекта «Лето в Татарстане», объединяющего культурные и социальные инициативы.

Параллельно с фестивалем работали пикеты партии «Единая Россия», где распространялись агитационные материалы в поддержку кандидата на пост Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Результаты программы «Наш двор» затронули почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе – более 300 тыс. детей. Было благоустроено 5 174 двора. Программа запущена в 2020 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Он поддержал идею и поручил партии обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий. 5 лет Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует республиканскую программу «Наш двор» по благоустройству дворов многоквартирных домов в Татарстане, аналогов которой нет в других регионах.