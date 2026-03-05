Мы доверили вам самое ценное: мэр Казани поздравил сотрудниц департамента продовольствия

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В преддверии Международного женского дня мэр Казани Ильсур Метшин посетил производственную базу городского департамента продовольствия и социального питания. На предприятии работают 1 225 человек, из них 66% – женщины, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Глава города поздравил сотрудниц с наступающим праздником и ознакомился с ходом масштабной модернизации. За счет оптимизации внутренних площадей департамент уже увеличил складские мощности на 47,7% и улучшил условия труда.

Метшин сообщил коллективу, что приехал накануне праздника, чтобы увидеть работу предприятия, и отметил, что результаты команды вызывают искреннюю радость. По его словам, на сотрудниках лежит большая ответственность: сегодня предприятие обеспечивает питанием более тысячи организаций – школ, детских садов, больниц и частных учебных заведений. Ежедневно обслуживаются около 308 тысяч человек.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр подчеркнул, что городу доверено самое ценное – дети, и о работе коллектива звучат положительные отзывы. Он добавил, что предприятие считается одним из лучших в стране и сюда приезжают перенимать опыт, и выразил благодарность сотрудникам. Работницам вручили букеты и подарки.

В структуре департамента, включая комбинат питания, склад и административные службы, трудятся 1 225 человек. Обновление инфраструктуры помогает поддерживать высокое качество при росте объемов производства.

Ключевым объектом модернизации стал складской комплекс. После ликвидации зон непрофильного хранения и перепланировки его площадь увеличилась на 773 кв. м без расширения периметра здания. Вместимость выросла на 47,7%: если в 2018 году склад принимал 850 тонн продукции, то сейчас – 1 200-1 250 тонн.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На складе внедрена система организации рабочего пространства 5S. Рабочее место товароведа автоматизировано: данные о поставках заносятся в электронную систему, информация о ближайших грузах отображается на мониторах в реальном времени. Вместо механических тележек появились восемь самоходных электрических рохлей, что заметно облегчило труд сотрудников.

Комплектовщик Камиль Сайпиев рассказал, что с новой техникой работать стало легче: если раньше тележки заменяли спортзал, то теперь условия стали действительно комфортными.

Изменения затронули и административно-хозяйственную часть. На месте бывших кабинетов оборудовали пять раздевалок на 450 человек с индивидуальными шкафчиками, душевыми и зонами с фенами. На выходе установлены зеркала и информационные стенды с требованиями к внешнему виду, где в качестве моделей выступили сами сотрудники. Работники отметили, что душевые особенно востребованы летом, когда нагрузка на складе возрастает.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Сайпиев добавил, что новые раздевалки сделали рабочий день более комфортным, а возможность принять душ после смены помогает снять усталость.

Генеральный директор департамента Рима Мухамедшина сообщила, что для сотрудников постарались создать максимально удобные условия – от систем кондиционирования и вентиляции до продуманной планировки помещений и комфортных душевых с фенами, чтобы работники могли привести себя в порядок как до, так и после смены.

Следующий этап обновления – завершение капитального ремонта административно-бытового корпуса. Сейчас идут внутренние отделочные работы и завершается облицовка фасада. После модернизации все подразделения объединят в одном функциональном блоке. Сотрудники разместятся на трех этажах, один из которых займет офис формата open space на 50 рабочих мест.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Пока коллектив работает в арендуемом помещении, однако весной планируется возвращение в полностью обновленное здание. Число рабочих мест увеличится со 122 до 209.

В осмотре также участвовали заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров и глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Департамент продовольствия и социального питания Казани работает с 2006 года, обеспечивая школы, детские сады и медицинские учреждения продуктами и горячим питанием. В текущем учебном году горячие обеды организованы для 178 тысяч школьников, а в 11 школах планируется ремонт пищеблоков.