«Мы должны знать собственников»: Минниханов поручил навести порядок с землей и имуществом

В докладе Фаниля Аглиуллина прозвучало много цифр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Долги по аренде на 300 млн рублей, банкротство МУПов и дефицит земель

Первым слово на коллегии взял министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин. В его докладе прозвучало много цифр, поэтому приведем основное из его доклада в тезисах.

Доходы от использования государственной и муниципальной собственности в Татарстане за год составили 15,5 млрд рублей. Республика получила в бюджет 8,1 млрд, в местные бюджеты пошло более 7,4 млрд рублей.

С прошлого года усилилась проблема задолженности в муниципальные бюджеты по оплате аренды. Долгов накопилось более чем на 300 млн рублей, и подавляющая часть из них — по земельным участкам. Наибольший уровень задолженности показывают Казань и Набережные Челны, а из районов ситуация хуже всего в Нижнекамском, Чистопольском, Агрызском и Лаишевском. За год долги за землю выросли на 40 млн рублей, а по имуществу снизились более чем на 7 млн рублей.

Для строительства и реконструкции автодорог изъяли более 190 участков общей площадью 176 га. Сюда также входят крупные проекты первого этапа федеральной автотрассы Алексеевское – Альметьевск в составе платной автодороги Шали – Бавлы, второй этап строительства Вознесенского тракта.

Финансовое состояние значительного числа МУПов остается тяжелым. Напомним, что к началу 2025 года унитарные предприятия должны были быть ликвидированы или реорганизованы. Банкротство МУПов – больной вопрос для Минзема. Сейчас эту процедуру проходят четыре предприятия. Аглиуллин отметил, что важно не допускать МУПы до предбанкротного состояния, поскольку это грозит потерей имущества.

Многодетные семьи в Татарстане получили около 2,6 тыс. земельных участков, но острым остается вопрос нехватки земель в городских округах — Казани и Набережных Челнах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вопросы с предоставлением участков многодетным остается в Казани и Челнах

В Татарстане оказываются меры поддержки участников СВО. Например, для мобилизованных арендаторов госимущества предусмотрена отсрочка платежей либо расторжение договора без штрафов. Отсрочка действует на период прохождения военной службы и последующей реабилитации.

Дети-сироты в республике обеспечиваются жильем — за последние пять лет им переданы в собственность 827 квартир. В прошлом году спецжилфонд республики для детей-сирот пополнился более чем 760 жилыми помещениями, в этом – еще почти на тысячу. Но есть проблема. Задолженность за ЖКХ у собственников этих квартир превысила 56 млн рублей.

«Большинство должников не трудоустроены, не имеют иного имущества, средств на лицевых счетах, поэтому взыскание долгов становится невозможным», — объяснил Аглиуллин.

Многодетные семьи в Татарстане получили около 2,6 тыс. земельных участков, но острым остается вопрос нехватки земель в городских округах — Казани и Набережных Челнах, где не хватает почти 16,6 тыс. участков. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова республике передали полномочия по управлению и распоряжению федеральными массивами в Высокогорском районе и городе Казани.

В Набережных Челнах участки давно распределены, а новые не предоставляются уже три года.

«Подбор участков возможен при взаимодействии администраций Набережных Челнов и Тукаевского района. Необходимо активно искать и вовлекать в оборот новые территории», — поручил глава Минзема Татарстана.

В заключение он заверил Рустама Минниханова, что при поддержке властей республики, активной работе республиканских министерств и федеральных структур удастся выполнить задачи, поставленные на 2024 год.

Лилия Бурганова рассказала о Национальной системе пространственных данных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Надо заняться бесхозными недвижимостью и землями

Раис Татарстана выступил с ответным словом, где поставил задачи на этот год и обратил внимание на проблемы. Начал Рустам Минниханов с напоминания: в этом году в промышленную эксплуатацию введена Национальная система пространственных данных (НСПД).

Подробнее о ней рассказала замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова. Это единая цифровая платформа, которая объединяет электронные сведения из разных ведомств о земельных участках и объектах недвижимости. Благодаря НСПД должно упроститься общение внутри государственных структур, между властью, гражданами и бизнесом по вопросам земли и недвижимости.

«Очень важный не только для нашей республики, но и для всей нашей страны проект, который организуется при поддержке главы государства Владимира Владимировича Путина. Это уже второй за последние 3 года успешно реализованный пилотный проект, который направлен на создание единого ресурса, содержащего полную информацию о земле и недвижимости», — сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

При реализации пилотного проекта в республике нашли большое количество бесхозных объектов недвижимости и земли. Власти Татарстана должны знать всех собственников, поручил Минниханов.

«Министерству необходимо совместно с Управлением Росреестра, органами местного самоуправления завершить работы по выявлению собственников объектов недвижимости, уделить особое внимание объектами капитального строительства. Мы должны знать всех собственников зданий и помещений!» — обратился к участникам коллегии Рустам Минниханов.

По его словам, речь идет более чем о 400 тысячах квадратных метров. Раис поручил Минземимуществу совместно с главами районов республики оформить бесхозные объекты в муниципальную собственность и вовлечь в хозяйственный оборот. Это одна из возможностей пополнения местного бюджета, отметил Минниханов.

Раис Татарстана выступил с ответным словом, где поставил задачи на этот год и обратил внимание на проблемы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Переводить сельхозземли в другие категории надо с умом

Объекты в госсобственности, которые находятся в аварийном состоянии, — это еще тема, за которую вплотную поручили взяться Минземимуществу Татарстана. Раис республики сообщил, что речь идет более чем о 70 тыс. «квадратах».

В этом году должна быть завершена работа по созданию реестра объектов, которые находятся в госсобственности.

«В республике должна быть единая система, содержащая полный перечень муниципального и государственного имущества. Правительству предоставить предложения по введению единой системы для эксплуатации и дальнейшего развития», — поручил Минниханов.

Отдельно Раис республики остановился на теме с изменением категории разрешенного использования сельхозземель и земель промназначения. Иногда цель бывает лишь такой — выставить на торги и получить доходы.

«Здесь у нас должна быть жёсткая система: кому, когда, под какие задачи мы выделяем земли. Необходимо детально проанализировать каждый предлагаемый проект, для которого нужен перевод земель», — подчеркнул Раис Татарстана.

Ранее Аглиуллин рассказал, что министерство в ушедшем году продолжило работу по изменению категории земельных участков под строительство промышленных и иных объектов. За год в Татарстане перевели около 3 тысяч гектаров земель сельхозназначения в земли промышленности и иного назначения. К изменению категорий сельхозземель нужно относиться аккуратно, считает Минниханов.

Квартиры детям-сиротам и неподобающее поведение

«Есть тема — сироты. С одной стороны, мы решаем большую социальную задачу, даем шанс этим детям. С другой стороны, мы видим, что это воспринимается не так, как мы бы хотели. Но есть закон, его надо исполнять», — сказал руководитель республики.

Он напомнил, что Правительство России утвердило порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет. С этого года они могут использовать их для покупки благоустроенного жилья или погашения ипотеки.

«Мы можем как угодно рассуждать, что они ведут себя неподобающим образом, плохо социализированы. Но, наверное, здесь тоже наша вина. Значит, мы с ними недостаточно отработали», — признал Раис Татарстана.

Еще глава региона поручил строго следить за долгами по аренде земли и имущества, которые находятся в государственной собственности.

«Имеется такая проблема, как задолженность по арендной плате за муниципальное имущество. Эти цифры были названы. Я обязываю министерства и глав, чтобы очень внимательно смотрели. Если есть такие случаи, должна быть претензионная исковая работа», — сказал Раис Татарстана.

В заключение Минниханов отметил хороший темп работы Минземимущества и напутствовал не сбавлять оборотов.

«Эта работа очень важная и нужная», — заявил он.