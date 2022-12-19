«Мы должны стать „Меккой“ для гостей»: Казань нарастит турпоток до 5 млн человек

Столица Татарстана должна стать одной из главных точек притяжения туристов из России и стран СНГ. В этом ей поможет развитие гастрономического потенциала, продвижение на цифровых платформах, обмен рекламой с городами-партнерами, а также обширный опыт международных событий. Туристический потенциал Казани обсудили сегодня на XIX сессии Казгордумы.

Дарья Санникова рассказала о работе по продвижению узнаваемости Казани в России и за рубежом

Фото: metshin.ru

«В праздничные даты загрузка отелей достигала 95%»

С докладом о развитии сферы гостеприимства перед депутатами выступила глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. Она рассказала о работе по продвижению узнаваемости Казани в России и за рубежом.

Результаты этой работы стали очевидны в этом году. Ограничения ряда зарубежных стран для путешественников из России перенаправили потоки туристов внутрь страны. И столица Татарстана стала одним из бенефициаров сложившейся ситуации.

По итогам прошедших 10 месяцев 2022 года средний уровень загрузки казанских отелей составил 67%. В период отдельных праздников показатель достигал отметки в 95%, отметила Дарья Санникова.

Она подчеркнула, что развитию внутреннего туризма сегодня уделяется самое пристальное внимание со стороны федеральных властей. Благодаря мерам поддержки, отрасль гостеприимства смогла сохранить положительную тенденцию в развитии отечественного туризма и стала заметной частью в секторе экономики государства.

«Это подтверждается статистическими данными. Гостиничный фонд города на сегодняшний день составляет 229 объектов, включая хостелы. Номерной фонд Казани составляет 8,1 тыс. номеров. За 10 месяцев 2022 года средняя загрузка отелей составила 67%, при этом самый большой процент среднемесячной загрузки 86% отмечен в летние месяцы. В отдельные праздничные даты загрузка отелей Казани достигала 95%», – рассказала Санникова.

По ее словам, основными точками притяжения туристов в татарстанской столице остаются Казанский Кремль, улица Баумана, Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная, аквапарк, а также многочисленные музеи города.

За 10 месяцев 2022 года средняя загрузка отелей составила 67% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С начала года казанский аэропорт обслужил 3,7 млн человек»

О высокой популярности города среди туристов говорит и статистика по конкретным объектам. В частности за 11 месяцев 2022 года гостями Казанского Кремля стали 3,5 млн туристов со всей страны. Показатель вырос на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Главную достопримечательность города – Казанский Кремль – с января по ноябрь посетили 3,5 млн туристов. В аналогичном периоде 2021 года это были 2,8 млн человек. Таким образом, сейчас мы можем говорить о 25% приросте туристического потока в этом году», – продолжила доклад Санникова.

Она добавила, что в 2022 году больше всего туристов приезжало из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Владимира, Челябинска, Перми и ряда других городов страны.

Не менее важным является и показатель пассажиропотока. Главная воздушная гавань столицы Татарстана – Международный аэропорт Казани – с января по ноябрь обслужила 3,7 млн человек. Это на 2,1% больше, чем за такой же период прошлого года.

«С начала года по ноябрь международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая обслужил 3,7 млн пассажиров. В прошлом году за аналогичный период он обслужил около 3,6 млн пассажиров. Эти показатели говорят о наличии положительного прироста пассажиропотока в воздушной гавани столицы республики на 2,13%», – уточнила Санникова.

Международный аэропорт Казани с января по ноябрь обслужил 3,7 млн человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани сделают ставку на гостей из регионов России и стран СНГ

Говоря о стратегии на будущее, руководитель Комитета по туризму считает, что татарстанская столица дальше должна стремиться к наращиванию турпотока из других городов России и зарубежных стран.

Она озвучила статистику посещаемости Казани в сравнении с другими городами России. В первом полугодии 2022 года Казань посетили 2,25 млн человек, Москву – 9 млн человек, Санкт-Петербург – 4 млн туристов, Самару – 529 тыс. человек.

«Эти показатели говорят о том, что Казань занимает уверенную позицию среди российских городов по уровню развития туристической отрасли. <…> Данные статистики свидетельствуют о стабильном туристическом потоке и активном развитии внутреннего туризма», – подчеркнула Санникова.

По ее словам, одним из важных направлений является продвижение туристического потенциала города. Для этого проводятся тематические туры для профессиональных тревэл-журналистов, которые посещают достопримечательности Казани и пробуют блюда татарской национальной кухни.

«Благодаря заметкам журналистов, люди смогли больше узнать о нашем городе. Общее число охватов [публикаций в СМИ] превысило 2 млн человек», – сообщила докладчица.

Развитию внутреннего туризма сегодня уделяется самое пристальное внимание со стороны федеральных властей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продвижение знаковых мероприятий в Казани также идет при содействии городов-партнеров. В частности баннеры с информацией о Казани появились в Волгограде, Нижнем Новгороде, Уфе, Санкт-Петербурге.

«Мы были первопроходцами в реализации проекта обмена баннерной рекламой между городами. И сегодня многие коллеги из других городов России переняли наш опыт», – обратилась к участникам сессии Санникова.

Еще одно важное направление популяризации Казани – интернет-пространство. Здесь была инициирована работа с одной из цифровых туристических платформ.

«Цифровой сервис помогает быстро спланировать путешествия по России. Здесь можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты. Можно составить индивидуальный маршрут либо выбрать из готовых 5 тыс. предложений», – пояснила докладчица.

Особое внимание уделяется продвижению гастрономического потенциала татарстанской столицы. Работа ведется с Москвой, Санкт-Петербургом и другими российскими мегаполисами.

«В начале текущего года в рамках Петербургского международного туристического форума была представлена гастрономическая визитная карточка Казани одним из ведущих шеф-поваров нашего города», – рассказала Санникова.

В заключение она отметила, что в текущих условиях ключевым направлением для Казани является активизация привлечения туристов из России и стран СНГ.

«В 2022 году открылись рейсы в Баку, Алма-Ату, Астану, Грозный, Ереван. В новом году мы планируем принять участие в международных туристических выставках, в том числе представленных по данным направлениям», – резюмировала Санникова.

За 11 месяцев 2022 года гостями Казанского Кремля стали 3,5 млн туристов со всей страны Фото: © Влдаимир Васильев / «Татар-информ»

«В этом году нас посетила вся Самарская область или три Красноярска. Наша цель – 5 млн гостей»

Докладчицу дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, сфера гостеприимства очень важна для любого города, поэтому развитие данного направления является одним из приоритетных.

«Это отражается и в развитии городской инфраструктуры. Сегодня у нас в городе представлено множество парков, музеев, прогулочных зон, современных творческих и культурных пространств. Это стало возможным благодаря множеству спортивных международных событий, культурных мероприятий, которые проходят в нашем городе, несмотря на современные вызовы», – подчеркнул Метшин.

Он отметил, что основа сферы туризма – кадры. Именно они создают неповторимую атмосферу гостеприимства с оттенками национального колорита. Это настоящие профессионалы, которые знают свое дело и могут обеспечить гостям качественное пребывание в Казани.

По словам Ильсура Метшина, сфера гостеприимства очень важна для любого города, поэтому развитие данного направления является одним из приоритетных Фото: metshin.ru

«В отрасли есть кадровый дефицит. Ситуацию невозможно переломить без качественной профориентационной работы. Поэтому прошу усилить работу в этом направлении, масштабировать проект „Уроки гостеприимства“ для школьников на все образовательные учреждения», – отметил мэр Казани.

Метшин заметил, что столица республики в последние годы сделала значительный шаг вперед в сфере гостеприимства. Это подтверждают объективные данные статистики и отзывы гостей города.

«Если в 2005 году, в Год тысячелетия Казани, к нам приехали 460 тыс. туристов, то нынешний год планируем завершить, перевалив рубеж в 3,5 млн. Мы этот рубеж взяли в допандемийный год, надеемся, что в этом году он будет превышен. Для понимания, в этом году нас посетила, к примеру, вся Самарская область или три Красноярска. Уверен, что это не предел. К 2030 году мы ставим цель принять 5 млн гостей», – поделился планами Метшин.

Мэр Казани подчеркнул, что успехи – не повод останавливаться. Работу нужно активизировать с учетом вызовов, обратился к присутствующим градоначальник.

«Сегодня нет возможности ездить в туры по Европе. Их границы закрыты, мы на гребне волны. Привычка путешествовать у людей остается. И мы должны создать условия, чтобы Казань стала „Меккой“ для гостей. У нас есть, что показать, и есть, над чем работать», — заключил Метшин.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»