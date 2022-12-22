«Мы должны соблюсти интересы всех»: Минниханов наградил «Инвесторов года»

На итоговом в этом году заседании Клуба инвесторов Татарстана наградили финалистов конкурса «Инвестор года». Торжественную церемонию посетил Президент республики Рустам Минниханов.

«Такие площадки, как Клуб инвесторов, очень важны, чтобы власть понимала, что волнует бизнес, какие есть проблемы. Форма нашего общения должна быть партнерской. Мы должны соблюсти интересы всех», – отметил Минниханов.

В номинации «Социально ответственный инвестор» победила компания «Платформа Третье Мнение», «Реинвестором года» стал «Камский бекон», в номинации «Открытие года» первенство принадлежит компании «Давн», а «Инвестором года» назван «Драйлок Текнолоджиз».

Награды также получили три муниципальных образования Татарстана:

«Лучшее муниципальное образование РТ по инвестиционной деятельности» среди городских образований – Набережные Челны

«Лучшее муниципальное образование РТ по инвестиционной деятельности» среди муниципальных образований с федеральными режимами — Нижнекамский район

«Лучшее муниципальное образование РТ по инвестиционной деятельности» среди муниципальных образований — Пестречинский район

Кроме того, государственные награды Президента РТ получили генеральный директор «Натуральное здоровье» Сергей Патраков – за вклад в улучшение инвестиционного климата Республики Татарстан и директор Финансового департамента Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» Айрат Шарапов за заслуги в финансово-экономической деятельности и многолетний плодотворный труд



Отметим, что инвестиции в основной капитал за первые три квартала 2022-го года составили 538,5 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом из-за рубежа объем инвестиций составил 67,5 млн рублей, что почти в четыре раза меньше, чем в прошлом году.

Инвестиционная инфраструктура Татарстана включает в себя порядка 100 индустриальных площадок. В Татарстане действуют две особые экономические зоны и пять территорий опережающего социально-экономического развития.

«У нас постоянно идет поступательный рост, и достигается это путем синергетического эффекта всех институтов развития на нашей территории. Этот год мы заканчиваем хорошо: это видно по всем макроэкономическим показателям. В том числе и по инвестициям: если в прошлом году у нас общие инвестиции в основной капитал были 640 млрд рублей, то в этом году мы ожидаем их уверенный рост», – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.