«Мы должны показать более агрессивный стиль». Маркос Найт о матче УНИКСа с «Пармой»

Фото: unics.ru

Защитник УНИКСа Маркос Найт поделился ожиданиями от грядущего матча с «Пармой» в рамках Единой лиги ВТБ.

Как сказал игрок, команда усердно работает каждый день. Также он добавил, что встреча с «Пармой» будет непростой.

«Безусловно, нас ждет игра с сильным коллективом под руководством авторитетного тренера, но главный фокус моего внимания — готовность нашей команды», – сказал Найт.

Также Маркос указал, что в прошлом матче казанцы обыграли пермяков с преимуществом лишь в одно очко (93:92), что делает ту победу особенно ценной.

«Поэтому особенно важно, что предстоящая встреча пройдет на домашней площадке, где мы должны показать более агрессивный стиль игры и сделать ставку на командные взаимодействия», – заявил Найт.

Защитник подытожил, сказав, что «Парма» стабильно показывает высокий уровень в матчах против УНИКСа.

«В матчах против нас пермский клуб традиционно показывает высокий уровень. Они хорошо играют пик-н-ролл, поэтому нам необходимо сконцентрироваться на эффективной защите», – передает слова Маркоса Найта пресс-служба «бело-зеленых».

Напомним, матч УНИКСа с «Пармой» состоится 8 марта в 18:00 по мск. Казанцы сейчас идут на третьем месте в таблице Единой лиги ВТБ. Пермяки же расположились на восьмой строчке первенства.