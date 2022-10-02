«Мы должны и будем их поддерживать»: В Казани для мобилизованных провели концерт

Сегодня в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище для мобилизованных организовали концерт.

Первым перед мобилизованными выступил генерал-майор Кирилл Кулаков. Он рассказал о предстоящем обучении и поблагодарил всех за достойное несение службы и выполнение воинского долга. Также он проконсультировал мобилизованных по обращениям с юридическими и бытовыми вопросами.

«Наше училище имеет богатую боевую историю. Я рад всех вас приветствовать, товарищи офицеры, сержанты, солдаты. Мы с вами начинаем новый этап подготовки, в который входит боевое слаживание. Напряжение будет серьезное, попрошу вас всех сконцентрироваться и мобилизовать себя внутренне. Честь и хвала вам, что не стали прятаться от мобилизации. Есть задача – мы должны ее выполнить», – рассказал генерал-майор Кирилл Кулаков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На днях у мобилизованных начнется новый этап подготовки, он будет состоять из 4 частей. Сначала в течение 10 суток будет проведена одиночная подготовка. Она будет направлена на восстановление навыков, которые мобилизованные приобрели ранее, во время прохождения срочной службы. Эти 10 суток посвятят интенсивным занятиям. Распорядок дня будет следующим: если в повседневной жизни в училище проводятся занятия по 6 часов, то сейчас их будут проводить по 10 часов в сутки – 6 до обеда и 4 часа либо после обеда, либо в ночное время. Подробности остальных этапов пока не раскрывают.

«Сейчас мы сформировали три мото-стрелковых полка и два артиллерийских дивизиона. Цель – сформировать и, определяясь по вашим военно-учетным специальностям, направить каждого военнослужащего по прямому назначению. В следующие 27 дней те, у кого нет военно-учетной специальности, получат ее. Вы будете участвовать в боевых стрельбах, ротно-тактических, батальонных учениях», – уточнил генерал-майор Кирилл Кулаков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поддержать мобилизованных приехал и депутат государственной думы РФ Илья Вольфсон. Он напомнил, что у России даже сейчас только два союзника – это армия и флот. Он рассказал об организованных штабах помощи для мобилизованных, где будут решаться вопросы и проблемы каждой семьи.

«Сегодня решается судьба родины, будущее нашей страны. Вы не убежали и не спрятались – поступили как настоящие мужчины. Вами гордятся и за вас молятся не только родные и близкие, но и весь народ. Хочу пожелать вам всем вернуться живыми и здоровыми, с победой и в том же составе, что уходили», – подытожил Илья Вольфсон.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Концерт открыли ведущие, которые выразили благодарность мобилизованным за то, что они верны присяге и родине. Для того, чтобы поднять настроение солдатам в училище пригласили оркестр «Казан нуры» и солистов казанской городской филармонии.

«У нас одна задача – поднять боевой дух и принести спокойствие мобилизованным ребятам. Всем сейчас тяжело, но артисты должны в любое время служить для страны и народа. Мы несем свои творческие произведения, в том числе патриотические и лирические, ребятам, чтобы поддержать их. Они борятся, рискуя своей жизнью, чтобы во всем мире был мир», – поделился заслуженный артист РТ Рустем Асаев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Его поддержала заслуженная артистка Татарстана Марина Карпова.

«Весь наш репертуар сейчас основан на патриотических песнях. Мы должны своими силами разбудить в ребятах дух оптимизма и патриотизма. Чтобы люди вспомнили – они не одни. Пусть на мгновение, на один час, но они забудутся и ощутят атмосферу праздника. Надеюсь, они надолго запомнят эти минуты. Я могу сказать, что сейчас артисты уверены – наше дело правое, и все у мобилизованных ребят будет хорошо. Я думаю, нам всем сейчас необходимы такие концерты», – поддержала коллегу Марина Карпова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда выступления подошли к концу, на сцену с лекцией пригласили военного корреспондента, заместителя директора центра геополитических экспертиз Наталью Макееву. Лекцию провели по теме «Геополитика на современном этапе». Она поделилась своим видением СВО и предложила мобилизованным задавать дополнительные вопросы.

«Для меня большая честь выступать перед вами. Помните, конфликт сейчас происходит не с жителями Украины, их используют как разменную монету. Украину изначально создавали как проект «Антироссия», на западе подобные проекты начали появляться еще в конце 18 века. В царской России еще как-то удавалось сдерживать это, к сожалению, уже в Советском Союзе создали окончательную версию монстра. Мы сейчас воюем как регулярная армия против солдат противника и военных сооружений. В это время для убежденных укронацистов война идет со всеми русскими и причастными к ним народами и этносами», – рассказала Макеева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда лекция завершилась, солдаты начали покидать актовый зал. Один из мобилизованных согласился рассказать корреспонденту «Татар-информа» о себе и о том, как он попал под частичную мобилизацию.

«Я прибыл из Набережных Челнов. Повестку получил через почтовый ящик и через час я уже был в военкомате. Чувства сначала были смешанные и запутанные, но с каждым шагом в сторону военкомата я становился спокойнее. Сейчас я уверен в себе, в своих братьях по службе, мы готовы исполнить свой воинский долг. Раньше я занимался юриспруденцией и работал в сфере предоставления услуг аренды. Со стороны предприятия, где я раньше работал, мне сохранили должность и заморозили трудовой договор. Я хочу выразить благодарность руководству Набережных Челнов за поддержку моральную и материальную в этот период», – поделился мобилизованный Рамис.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Воодушевившись после концерта, мобилизованные отправились на дальнейшее обучение, следуя новому распорядку дня.