«Мы должны быть готовы»: Лукашенко заявил о «ядерных тренировках» Запада

Москва и Минск еще не отвечали на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко. На переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он призвал Россию готовиться к любому развитию событий, передает информагентство БелТА.

Западные страны регулярно проводят военные «тренировки», уверен Лукашенко. «Зачем тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того, чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо», – сказал он, подчеркнув, что у Минска нет «ядерных складов», но зато есть у России.

Никакого ответа Москва и Минск на это не давали, подчеркнул Лукашенко и добавил: «Но мы должны быть готовы». В пример белорусский лидер привел начало Великой Отечественной войны, отметив, что «порох надо держать сухим».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил начало Третьей мировой войны при попытке какого-либо государства посягнуть на Крым, а Лавров отмечал, что Третья мировая война стала бы «ядерной и разрушительной».