«Мы доказали — нас не сломить»: Минниханов наградил отличившихся татарстанцев

Вручение наград России и Татарстана в преддверии майских праздников стало доброй традицией в республике. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на церемонии награждения отличившихся татарстанцев, приуроченной к Празднику весны и труда и ко Дню Победы.

«В преддверии наших майских праздников новая традиция – вручать награды России и Татарстана самым активным татарстанцам», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан является опорным регионом России и центром притяжения важнейших для страны событий, в том числе международных. Он также отметил, что республика – лидер по многим макроэкономическим показателям и комфортный для жизни и работы регион, где успешно реализуются масштабные инвестиционные и социально экономические проекты, запускаются новые производства, развивается инфраструктура, строятся новые дороги и жилье.

«Всесторонняя помощь федерального центра и лично Президента России Владимира Путина позволяет Татарстану поддерживать курс на дальнейшее улучшение качества жизни наших граждан, строительство сильной России», – заявил Раис Татарстана

Он добавил что весомый вклад в развитие республики и страны в целом вносит каждый из присутствующих на церемонии награждения.

«В первую очередь, обращаюсь к нашим уважаемым ветеранам. В преддверии всенародно любимого праздника 9 Мая мы выражаем особые слова признательности всем тем, кто внес свой вклад в Великую Победу. Хочу поприветствовать тружеников тыла, которые сегодня тоже в этом зале. Вы в сложнейших условиях, не покладая рук, ковали Победу в тылу, обеспечивая армию и флот всем необходимым. Вам низкий поклон, большое спасибо вам», – подчеркнул Минниханов.

Отдельное внимание он уделил военнослужащим, назвав их достойными продолжателями героев Великой Победы, которые в условиях специальной военной операции мужественно решают задачи по обеспечению национальной безопасности страны и отстаивают историческую правду.

«Несмотря на многочисленные санкции и внешнее давление со стороны недружественных стран, нами реализуются самые амбициозные задачи. Мы доказали – нас не сломить», – добавил Минниханов.

Он подчеркнул, что высоких государственных наград были удостоены руководители и работники республиканских предприятий, которые своим ответственным отношением к поставленным задачам и ежедневным кропотливым трудом способствуют укреплению обороноспособности страны, развитию технологического суверенитета.

«Я искренне поздравляю вас. Своим трудом вы делаете жизнь в стране и нашей республике еще лучше, укрепляете основу для дальнейшего движения вперед. Еще раз сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами и наступающими праздниками, желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов и благополучия», – заключил Раис Татарстана.

В число награждаемых вошли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники СВО, заводчане, строители, нефтяники, инженеры, работники сельского хозяйства, деятели науки и культуры, врачи, учителя и представители СМИ. Всего госнаграды получили 54 жителя Татарстана.