«Мы для них папа и мама»: мэр Челнов рассказал о рождении детей в семьях участников СВО

30 и 31 января в двух семьях мобилизованных из Набережных Челнов родились дети. Радостной новостью на аппаратном совещании поделился мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Девочка родилась 51 см и 3450 кг, мальчик — 56 см и 4300 кг. Я на память помню все показатели, раз уж я крестный папа, — отметил мэр. — Мы по-доброму и по-хорошему хотя бы временно хотели бы заменить им пап, оказать всестороннюю материальную поддержку».

Напомнил мэр и о финансовой поддержке — роженицам при выписке вручаются цветы и 100 тыс. рублей. «В этом наша сила, готовьте мамочек к выписке. Традиционно я сам приеду, поздравим мам — это большое событие в жизни мобилизованных. Их мужьям я обещал, что мы семьи не бросим», — сказал он.

Наиль Магдеев заметил, что некоторые мамы не имеют поддержки со стороны бабушек и дедушек детей, поэтому исполком обязан их поддержать.

«Мы для них сегодня и папа, и мама, — подчеркнул на совещании мэр. — Если нужны будут дополнительные финансовые ресурсы, найдем, особенно на первый год, пока малыш растет и пока папа уехал в самое горячее место, где рискует своей жизнью».