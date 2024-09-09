«Мы – дети военных лет, знаем про голод»: Союз ветеранов РТ отправил гуманитарку в Курск

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Сегодня из Казани в Курскую область отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Отправка гуманитарного конвоя весом 100 тонн стала возможна благодаря усилиям правительства республики, а также двух благотворительных организаций – «Ак Барс Созидание» и Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ.

Груз был собран в течение четырех дней тремя грузовыми машинами по 20 тонн каждая. Только за одну из двух смен волонтеры собрали почти 20 500 килограмм груза. Внутри фур находятся продовольственные наборы, содержащие различные виды продуктов питания. Каждый такой набор включает в себя такие позиции, как гречневая крупа, сгущенное молоко, макаронные изделия, продукты быстрого приготовления, мука, печенье, консервы и тушеное мясо.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Также в сборе и отправке груза приняло участие Добровольчество Республики Татарстан и организация «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«Союз ветеранов и пенсионеров находится с обществом в одной плоскости, разделяя при этом общие радости и печали. Начало СВО сплотило нас только сильнее. Правда непобедима, жаль только, что ей приходится проходить через боль. Как детям военных лет не знать голода и холода? После трагедии в Курске, мы сразу включились», – рассказал председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

По его словам, всего за первые пять дней удалось собрать примерно миллион рублей. Количество собранных средств достигло невероятных объемов. К настоящему моменту на благотворительный счет поступило свыше трех миллионов рублей. Часть этих средств уже потрачена на покупку продуктов питания, остальное планируется использовать для приобретения теплой одежды и медикаментов для последующих поставок.

«Ни одна копейка не будет потрачена даром», – поделился Хабир Иштиряков.

В этом процессе значительную поддержку оказал «Татпотребсоюз», на складах которого формировалась и собиралась часть груза. Именно сегодня со складов этой организации отправляются 60 тонн из общего объема собранных ста тонн.

«В две смены, четыре дня мы раскладывали все по коробкам, комплектовали, грузили. Мы помогаем чем можем, потому что, если мы не будем едины – нам не победить», – рассказала активистка благотворительной организации «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», студентка медицинского колледжа Надежда.