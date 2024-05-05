«Мы делимся теплом наших сердец»: в Казанском военном госпитале встретили Пасху

Сегодня в военном госпитале Казани встретили Пасху. Наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря совершил праздничную службу и вместе с представителями добровольческого движения «Небесные ласточки» раздал военным подарки.

«Это работа очень важна. Человек, прошедший ужасы войны, нуждается в реабилитации не только тела, но и души. Мы помогаем им выйти из духовного вакуума, кризиса», – рассказал наместник Раифского монастыря, игумен Гавриил Рожнов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Праздник начался в холле Казанского госпиталя. Пришедшим подарили шевроны, сладкие подарки и пасхальные яйца.

«В праздник Пасхи у христиан принято делить радость с другими. Никто в праздник не остался без подарка: сделали как необычные, так и более нейтральные подарки», – рассказал игумен Гавриил Рожнов

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Большую поддержку в проведении мероприятия оказали сестры милосердия. Они здесь частые гости – минимум два раза в неделю сестры помогают бойцам, находящимся на лечении в госпитале. По четвергам они беседуют с военными, помогая эмоционально, по субботам – проводят богослужения вместе с монахами Раифского монастыря.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-инофрм»

«Первую службу мы провели в ноябре прошлого года. Ее возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Надо понимать, что каждый здесь травмирован. Мы приходим сюда, чтобы отдать тепло наших сердец. Наша задача – помочь ребятам справиться со страданиями, через которые они прошли», – рассказала руководитель добровольческого движения «Небесные ласточки» при Ново-Иерусалимском подворье Казани Ольга Пожарская.

По завершении службы священнослужители и сестры милосердия прошлись по палатам, поздравили тех, кто не смог прийти на праздник сам, вручили им куличи, яйца и пряники. Каждый из раненых бойцов, несмотря на вероисповедание, получил подарок и поздравление. Военнослужащих поблагодарили за возможность жить под мирным небом и проводить такие службы.

«Меньшее, что мы можем – это помочь бойцам избавиться от страданий», – поделилась Ольга Пожарская

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«То, что мы здесь делаем – это про любовь. Мы не работаем – мы служим. Это наш долг перед Богом и ближними, – рассказала Ольга Пожарская. – У нас есть ребята-мусульмане. Мы с радостью помогаем и им. У них также есть молельная комната, прямо рядом с нашей. Мы говорим: “Неважно, какой вы веры, важно, что вы делаете”».