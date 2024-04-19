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«Мы делаем хорошее дело»: жильцы дома-интерната в Лениногорске плетут сети для бойцов СВО
В Лениногорске жильцы дома-интерната для престарелых и инвалидов активно помогают бойцам в зоне специальной военной операции — они освоили технику плетения маскировочных сетей.
Раиса Пигалёва тоже научилась плести маскировочные сети. Сначала было сложно, говорит она, но со временем в ловких руках мастерицы ленточки быстро превращались в большое полотно.
С декабря 2022 года женщина прикована к инвалидному креслу, но это не мешает ей участвовать в работе.
«Научила Кристина, наша воспитательница. Сначала было сложно, руки, которые постоянно на весу, быстро уставали, но ничего, привыкла. Есть свои хитрости плетения: нельзя, чтобы она (сеть – прим. Т-и) была слишком прозрачная, иначе никакой маскировки не получится. Считаю, что мы делаем хорошее дело, помогая фронту, нашим землякам», — признается она.
Равиль Саматов изготавливает подушки для госпиталей. На днях ему исполнится 83 года. Он родился в 1941 году, через три дня после того, как его отец ушел на фронт. Он и сам в молодые годы служил в армии. «На Сахалине в авиационных войсках я выполнял свой гражданский долг в далеких 60-х годах», — вспоминает пенсионер.
В изготовлении подушек участвует и 72-летний Рафаэль Файзуллин. Считает, что бездельничать в это непростое для страны время нельзя. Внести свой вклад в приближение Победы должен каждый. «Что же мы будем на кроватях валяться что ли, если еще в силах ходить, руками что-то делать? Конечно, внесем свой скромный вклад в большое дело, будем помогать нашим ребятам», — говорит он.
Сегодня 350 подушек из дома-интерната в составе гуманитарного груза взяли курс на передовую. Это уже 26-я по счету отправка от волонтерского движения «С любовью и молитвами». 74 активиста этой группы неустанно трудятся, чтобы помочь землякам в зоне специальной военной операции. Доверху груженная «Газель» помимо подушек повезла в военный госпиталь маскировочные сети, медикаменты, памперсы, одеяла, продукты питания, одежду и многое другое.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.
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