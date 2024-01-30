«Мы даже один ряд не можем почистить»: водитель КДМ призвал не бросать авто на обочинах

Альметьевец Айдар работает водителем комбинированной дорожной машины уже много лет. За это время он привык к постоянным ночным сменам. Но работать «дорожникам» приходится намного чаще, когда идут сильные снегопады.

Дорожный рабочий обратился к альметьевцам с просьбой не бросать транспорт на обочинах дорог: «Хотелось бы, чтобы люди относились к нашей работе по-человечески», — сказал он.

Айдар пояснил, что многие водители паркуются в два ряда, нарушая таким образом правила.

«Мы даже один ряд не можем почистить, — говорит он. — Улицы полны машин, и это осложняет работу. А в эту зиму снега больше и работы больше. Нереально, когда сильный снегопад, за полдня или за день убрать весь снег. Мы прошли через всю улицу, а через два часа она такая же будет опять. Водители видели, что мы здесь проезжали, всё равно не убрали машины».

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов рассказал, что из-за аномальных снегопадов по состоянию на сегодняшний день с улиц города вывезено примерно 110 тыс. куб. метров снега.

К примеру, за аналогичный период 2023 года было вывезено всего 60 тыс. куб. метров снега. Службы города работают в круглосуточном режиме.

«Я бы хотел обратиться к вам, уважаемые альметьевцы, с просьбой набраться терпения, а также не оставлять свои транспортные средства вдоль дорог для эффективной работы коммунальных служб», — обратился глава района ко всем во время прямого эфира в своих соцсетях.

В ночь на 29 января были задействованы 34 единицы техники, вывезено более 4 тыс. куб. метров снега. В парках Альметьевска также продолжается уборка снега.

«После сильного снегопада сотрудники службы „ГУАД“ каждый день трудятся в парках и скверах нашего города. Сегодня в парке „Здоровье“ очистили основные дорожки, входную группу, лестницы, а также детские площадки и скамейки», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.