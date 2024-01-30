Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Мы даже один ряд не можем почистить»: водитель КДМ призвал не бросать авто на обочинах
Альметьевец Айдар работает водителем комбинированной дорожной машины уже много лет. За это время он привык к постоянным ночным сменам. Но работать «дорожникам» приходится намного чаще, когда идут сильные снегопады.
Дорожный рабочий обратился к альметьевцам с просьбой не бросать транспорт на обочинах дорог: «Хотелось бы, чтобы люди относились к нашей работе по-человечески», — сказал он.
Айдар пояснил, что многие водители паркуются в два ряда, нарушая таким образом правила.
«Мы даже один ряд не можем почистить, — говорит он. — Улицы полны машин, и это осложняет работу. А в эту зиму снега больше и работы больше. Нереально, когда сильный снегопад, за полдня или за день убрать весь снег. Мы прошли через всю улицу, а через два часа она такая же будет опять. Водители видели, что мы здесь проезжали, всё равно не убрали машины».
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов рассказал, что из-за аномальных снегопадов по состоянию на сегодняшний день с улиц города вывезено примерно 110 тыс. куб. метров снега.
К примеру, за аналогичный период 2023 года было вывезено всего 60 тыс. куб. метров снега. Службы города работают в круглосуточном режиме.
«Я бы хотел обратиться к вам, уважаемые альметьевцы, с просьбой набраться терпения, а также не оставлять свои транспортные средства вдоль дорог для эффективной работы коммунальных служб», — обратился глава района ко всем во время прямого эфира в своих соцсетях.
В ночь на 29 января были задействованы 34 единицы техники, вывезено более 4 тыс. куб. метров снега. В парках Альметьевска также продолжается уборка снега.
«После сильного снегопада сотрудники службы „ГУАД“ каждый день трудятся в парках и скверах нашего города. Сегодня в парке „Здоровье“ очистили основные дорожки, входную группу, лестницы, а также детские площадки и скамейки», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.
Фото: пресс-служба Альметьевского района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»