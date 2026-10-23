«Мы давно о таком мечтали»: на Серова при поддержке СИБУРа открыли спортдвор

«Чтобы дети гоняли в футбол, а не в телефон», – так мама юного футболиста Разина Мархалина объясняет, почему новая площадка во дворе дома № 35 на улице Серова в Казани так важна для района. При поддержке СИБУРа здесь оборудовали современное поле с безопасным покрытием, разметкой и ограждением.





«Играли на асфальте со старыми воротами»

«Здесь были только скамейки, площадок таких в окрестностях не было, и дети теперь могут играть в футбол вместо того, чтобы сидеть в телефоне», – поделилась впечатлениями Разина Мархалина, мама юного футболиста Раяна. По ее словам, перемены в микрорайоне за последние годы удивляют и детей, и взрослых.

Сам Раян тоже оценил разницу: «Мы играли в футбол на асфальте, ворота были старые, а теперь все новое, поле хорошее, меня все радует». Мальчик признался, что у дворовых команд даже появилось свое расписание: «Мы с другими командами сами разделили время для игр, чтобы никому не мешать».

Жительница района Зиля Вахитова отмечает, что такой площадки здесь ждали давно. «Мы мечтали, чтобы здесь организовали пространство, которое дети заслуживают. Теперь двор стал точкой притяжения для ребят со всего района – и это говорит о том, что эти перемены были очень нужны».

Покрытие из покрышек и мячи из вторсырья

Двор благоустроили в рамках республиканской программы «Наш двор», а спортивную функцию пространству добавила компания СИБУР. На территории площадью 375 кв. метров уложили специальное покрытие из переработанных автомобильных покрышек, нанесли игровую разметку и установили ограждение по всему периметру.

В честь открытия для жителей устроили спортивный праздник с участием футболистов МФК «Рубин». Центральным событием стал товарищеский матч, в котором дети сыграли вместе с профессиональными спортсменами. Для гостей работали интерактивные зоны с сабсокером, настольным кикер-футболом, большими крестиками-ноликами и другими развлечениями.

Юных участников встретил маскот клуба Руби, с которым можно было поиграть и сфотографироваться. Все участники праздника получили приглашения на футбольные матчи.

Перед началом товарищеского матча генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин подарил мяч из переработанного пластика юному болельщику «Рубина» Мирославу. А в рамках праздника Сафин вместе с главой администрации Кировского и Московского районов Владимиром Жаворонковым и жителями высадили деревья вокруг спортивной площадки – новая зеленая зона дополнила благоустроенный двор.

Как вторая жизнь пластика подарила новую жизнь двору

«Наш район преображается, становясь все более комфортным для жителей, и мы с удовольствием участвуем в этом процессе, предлагаем свои решения и экологичные продукты. Сегодня мы стали свидетелями открытия спортивной площадки, которая изготовлена из переработанных покрышек. Так мы даем им вторую жизнь, а дети получают безопасное пространство для игр. Наши профессиональные мячи из вторичного пластика используют не только дети, но и профессиональные спортсмены», – рассказал Айрат Сафин.

Сафин заметил, что очень важно прививать детям культуру обращения с пластиком. Полимеры при правильном использовании экологичны, и даже при повторном применении они делают повседневную жизнь более комфортной и удобной.

«Обустройство этого двора было проведено в рамках программы „Наш двор“, которую инициировал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, а благодаря поддержке бизнеса нам удалось сделать больше для развития этой территории, – поделился Владимир Жаворонков. – Если смотреть шире, за последние годы преобразился весь микрорайон: открылся обновленный бульвар „Ярдэм“ и новый инклюзивный центр и уже больше двух лет ведется работа над дворами – например, в прошлом году спортивная площадка появилась во дворе на улице Шоссейная, 1».

Создание новой спортивной площадки на Серова, 35 глава района назвал еще одной важной точкой благоустройства. «Мы очень благодарны компании СИБУР и „Казаньоргсинтезу“ за то, что нас слышат и вместе с нами работают над преобразованием среды», – подчеркнул он.