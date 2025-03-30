«Мы давно мечтали, чтобы небольшие спортивные комплексы приходили в сельскую местность»

Сегодня в селе Шемордан состоялось торжественное открытие сразу пяти современных центров настольного тенниса в муниципалитетах Татарстана. Затем в поселке Богатые Сабы прошли финалы Международных и XXIII Открытых лично-командных республиканских соревнований по этому виду спорта. Подробнее об этих мероприятиях - в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все эти спортивные залы должны работать для нашей молодежи»

Сегодня сразу в пяти муниципальных образованиях Татарстана – в селе Шемордан Сабинского района, в городах Агрыз и Бавлы и в двух пгт – Апастово и Уруссу – состоялось открытие центров настольного тенниса.

В Шемордане торжественная церемония открытия центра прошла в «реале» с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова, советника Президента Российской Федерации Игоря Левитина, министра спорта РТ Владимира Леонова и главы Сабинского района РТ Раиса Минниханова. Четыре других центра открывались здесь же в режиме ВКС.

Первым слово по видеосвязи взял заместитель Председателя Государственной Думы РФ, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков. Он поприветствовал участников мероприятия и поблагодарил Рустама Минниханова за строительство в республике многочисленных спортивных объектов.

Александр Бабаков обратился к участникам торжественного открытия по видеосвязи (в правом нижнем углу)

«Сегодня в пяти районах появились новые центры, которые помогают заниматься спортом и искать юные дарования, Это еще и возможность заниматься спортом для всех. Приятно, что открытие проходит во время турнира - уже традиционного для Татарстана, который проходит в Богатых Сабах. <...> Важно, что турнир начинался как республиканский, а сегодня он – в официальной сетке Федерации настольного тенниса. Третий год подряд на турнир приезжают представители разных стран, а значит, у него прекрасное будущее», – отметил Бабаков.

Затем к участникам мероприятия обратился Игорь Левитин, подчеркнувший,что это первый пример столь масштабного проекта в сельских районах, реализованного совместными усилиями Федерации настольного тенниса России и одного из регионов.

Игорь Левитин: «Мы давно мечтали, чтобы такие небольшие спортивные комплексы приходили в сельскую местность»

«Мы давно мечтали, чтобы такие небольшие спортивные комплексы приходили в сельскую местность. Мы постоянно строим в крупных городах, но доступность спорта должна быть везде. Потому что для родителей здесь нет ничего дорогого, чтобы ребенок мог заниматься. Ракетки и столы поставляла Федерация. Это впервые в России, когда федерация и субъект РФ вместе сделали пять сельских спортивных залов одновременно. И я считаю, что это требует популяризации», – заявил советник Президента РФ.

Раис Татарстана тоже отметил в своем выступлении, что столь короткие сроки достижения результата стали возможными благодаря взаимодействию республики с Федерацией настольного тенниса России. Напомним, соглашение о взаимодействии между Правительством РТ и федерацией было подписано всего 10 месяцев назад – в начале июня прошлого года на полях ПМЭФ.

Рустам Минниханов: «Все эти спортивные залы должны работать для нашей молодежи! Круглосуточно не получится, но они должны максимально использоваться»

«Это и очень хорошее проектное решение, и вид спорта – настольный теннис – он доступен для всех и очень востребован. Хочу поблагодарить вас, Александр Михайлович [Бабаков], и вас, Игорь Евгеньевич [Левитин], за вашу поддержку и за развитие спорта. И, конечно, все эти спортивные залы должны работать для нашей молодежи! Круглосуточно не получится, но они должны максимально использоваться», – сказал Рустам Минниханов.

«Федерация инвестировала серьезные деньги, чтобы нация становилась здоровее»

Затем Раис Татарстана и советник Президента России переместились в поселок Богатые Сабы, где в УСЗ «Саба-Арена» прошли финалы Международных соревнований по настольному теннису и XXIII Открытых лично-командных республиканских соревнований по настольному теннису. Эти первенства были посвящены заслуженному лесоводу РСФСР и ТАССР, кавалеру орденов «Знак Почета» и «Октябрьской Революции» Нургали Миннихановичу Минниханову.

Выступивший на мероприятии министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что настольный теннис – хороший способ социализации, поэтому он может быть полезен и бойцам, вернувшимся со специальной военной операции.

«Мы считаем, что настольный теннис – достаточно простой вид спорта. Я думаю, если провести сейчас какой-то случайный опрос, то окажется, что каждый хоть как-то умеет в него играть. Этому очень быстро можно научиться, это очень хорошо влияет на «физику», на зрение. <...> Федерация инвестировала серьезные деньги для того, чтобы нация становилась здоровее, чтобы у населения была возможность проводить время за теннисным столом. Тем более, еще раз повторюсь, это очень доступный вид спорта», - сказал министр спорта РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил участников финалов – а их, представлявших (помимо России) Белоруссию, Иран, Китай, Таджикистан и Узбекистан, только в международном соревновании было 250.

«Турнир начинался 23 года назад, и сегодня он уже международный. Хочу также поблагодарить организаторов турнира, администрацию Сабинского района и всех поклонников настольного тенниса, а главное – всех участников соревнований. Это и спортсмены из-за границы, и из регионов России, и из районов Татарстана. Вы - большие молодцы, желаю вам больших спортивных успехов!», - сказал Раис РТ.

Физкультура и спорт становятся все популярнее в Татарстане

Отметим, что спортивные центры, оснащенные современным оборудованием, открыты в целях популяризации настольного тенниса среди детей и взрослых, поддержки здорового образа жизни, развития спортивной инфраструктуры в районах Татарстана и подготовки будущих чемпионов.

В целом, в последние годы физкультура и спорт в Татарстане получили большое «низовое» развитие. Ими регулярно занимаются более 2 млн татарстанцев, или 63% населения в возрасте от 3 до 75 лет. Физкультурно-спортивная база Татарстана насчитывает более 12 тыс. спортивных сооружений. По их количеству республика – один из лидеров среди регионов с численностью населения более 3 млн человек. При этом Татарстан лидирует в стране по количеству крытых ледовых катков и бассейнов.

В городах и районных центрах республики функционируют около 2 тыс. спортивных залов, по полсотни стадионов и ледовых арен, 283 чаши бассейна. Каждый район и город обеспечены новыми высокотехнологичными спортобъектами. В республике насчитывается без малого 6 тыс. открытых плоскостных сооружений, в том числе 992 спортивных площадки, 40 хоккейных коробок и 35 блочных модульных лыжных баз.

Всесезонные спортплощадки и лыжные базы располагаются не только в крупных городах и поселках городского типа, но и в деревнях и селах. Тренироваться на них могут как профессиональные спортсмены, так и увлеченные спортом местные жители.

Фотографии: Владимир Васильев / «Татар-информ»