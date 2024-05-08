«Мы дарим им праздничное настроение»: под окнами казанских ветеранов отгремели парады

Сегодня по улицам Казани прошла военная техника времен Великой Отечественной войны. Праздничная колонна состояла из ЗИС-5, ГАЗ-69, ГАЗ-20, бортового ЗИСа, «Катюши», артиллерийской установки СУ-100 и двух танков.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Колонна военной техники начала свое движение от Танкового училища Казани в сопровождении сотрудников ДПС и Военной автоинспекции, под торжественный аккомпанемент фронтовых песен, звучащих из динамиков, расположенных в кузове одного из «ГАЗов». Главная цель акции – подарить праздничное настроение ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в столице Татарстана.

«Мы уже пятый год вместе с мэрией Казани проводим подобные мероприятия. Первую остановку колонна совершила у “Дома ветерана”, 14 человек вышли посмотреть с нами этот замечательный концерт», – рассказала депутат Государственного совета Республики Татарстан Ольга Воронова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Доехав до места, колонна выстроилась перед трибуной с ветеранами, за спинами которых собралась молодежь.

«Ежегодно мы участвуем в акции “Парад у дома”, ветераны и жители города всегда с теплом встречают нашу технику и эти мероприятия. Сегодня здесь три наших машины. Завтра же, на параде, наших машин будет в 10 раз больше. Все это делается на общественных началах, силами патриотов», – рассказал представитель авто-ретро клуба РТ Айдар.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Посмотреть на парад вышли 14 из 18 ветеранов. Среди них Омельхода Калимуллина, труженица тыла – самая старшая, и самая активная из ветеранов, проживающих в этом доме. На 99-м году жизни, она продолжает помногу читать и часто общается со своими соседями.

«В параде также принимают участие кадетские классы 78-го лицея, “Фарватер”», – поделилась заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжских районов города Казани по социальным вопросам Ольга Дроздецкая.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В параде приняли артисты Казанской Филармонии. В их исполнении звучали фронтовые песни на русском и татарском языках.

«Я редко бываю на таких мероприятиях, но этот парад мне очень нравится», – поделилась Омельхода Калимуллина.

Участники парада раздали собравшимся ветеранам гвоздики. Завершив программу, парадная колонна двинулась дальше, чтобы поздравить других Героев Отечества.

«Радует, что молодое поколение, в лице кадетов и “Волонтеров победы”, так же принимают участие сегодня. Хорошая традиция, будем продолжать», – поделился глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.