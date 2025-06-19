«Мы даем не рыбу, а удочку»: как в Татарстане экс-осужденным помогают вернуться в жизнь

Закон «О пробации», который вступил в силу в этом году, позволил осужденным решить многие социальные вопросы после освобождения: им дают жилье на первое время, помогают найти работу и поддерживают морально. Это позволяет им начать жизнь заново и не оступиться снова. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Каждый осужденный имеет право на пробацию, то есть получение комплекса мер поддержки. При необходимости экс-осужденным предоставляется временное жилье, работа и всё для того, чтобы начать жизнь заново

Фото: © «Татар-информ»

«Это помогает человеку вернуться в общество»

Причина повторного совершения преступления среди освободившихся чаще всего кроется в том, что, выйдя на свободу, особенно после длительного нахождения в колонии, человек не может найти работу, не имеет жилья и попросту оторван от реальности. В борьбе с рецидивами в России был принят закон, согласно которому каждый осужденный имеет право на пробацию, то есть получение комплекса мер поддержки. При необходимости экс-осужденным предоставляется временное жилье, работа и всё для того, чтобы начать жизнь заново.

«Сегодня Федеральный закон ‘’О пробации’’ благополучно реализуется на территории Республики Татарстан. Принят он был в феврале 2023 года, частично вступил в законную силу с начала 2024 года и в полном объеме вступил в законную силу в 2025 года. Если говорить проще, пробация – это различная помощь осужденным в рамках ресоциализации, социальной адаптации и профилактики повторной преступности. Существует три вида пробации: пенитенциарная, исполнительная и постпенитенциарная пробация», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан Эльдар Аллахвердиев.

Эльдар Аллахвердиев: «Пробация – это различная помощь осужденным в рамках ресоциализации, социальной адаптации и профилактики повторной преступности» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Пенитенциарная пробация – это та работа, которая проводится с осужденными, находящимися в местах лишения свободы.

«Пенитенциарная пробация включает в себя социальную, психологическую и воспитательную работу с осужденными, подготовку их к освобождению. То есть это помощь в возвращении человека в общество. Когда осужденный поступает в исправительное учреждение, ему уже в первый день рассказывают о том, что после освобождения он может надеяться на такую помощь», – рассказал начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по РТ Алексей Веряскин.

За девять месяцев до конца срока отбывания наказания осужденный может подать заявление на то, чтобы воспользоваться правом на пробацию. Это нужно, чтобы ведомство успело навести все справки и собрать всю необходимую информацию о том, какая помощь ему необходима, и выяснить, действительно ли он в ней нуждается, отметил он.

«Мы приглашаем работодателей и устраиваем ярмарки вакансий»

«Один из видов помощи, который оказывается в рамках пробации, – это помощь в трудоустройстве. Мы приглашаем центры труда и занятости, работодателей, устраиваем в учреждениях ярмарки вакансий, где те, кто в ближайшее время освобождается, могут подобрать для себя работу. Более того, они могут заключить отложенный трудовой договор», – рассказал начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по РТ.

Алексей Веряскин: «Наша основная цель – чтобы человек повторно не совершил преступление» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Помогают не только с работой – помощь оказывают по 14 направлениям, среди которых и восстановление документов, и медицинская помощь, и помощь с временным жильем.

«Наша основная цель – чтобы человек повторно не совершил преступление. Закон о пробации подразумевает участие достаточно большого количества институтов гражданского общества. Они обязаны отвечать нам на запросы, в указанный законом срок. То есть если раньше наше взаимодействие складывалось из каких-то соглашений, то теперь это их обязанность», – подчеркнул он.

В настоящее время уже 2 тысячи человек из тех, кто еще отбывает наказание, имеют право принять участие в пенитенциарной пробации. С ними уже проводится определенная работа, добавил Алексей Веряскин.

В Татарстане уже работают три центра пробации

Те, кто не подал заявление, находясь в колонии, смогут это сделать уже после освобождения. Способов для этого существует несколько, и один из них – подача документов через Госуслуги. Этот вид пробации уже называется постпенитенциарным, то есть помощь оказывается после освобождения, рассказала начальник отдела исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН России по РТ Олеся Шафигуллина.

Олеся Шафигуллина: «Мы получаем только положительные отзывы о работе этих центрах. Работают в содействии с УФСИН по РТ, но создаются некоммерческими общественными организациями» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Постпенитенциарная пробация реализуется учреждениями Уголовно-исполнительной инспекции по всей республики – это 52 дислокации. Эти учреждения реализуют также и исполнительную пробацию – она предусмотрена для тех, кому назначено наказание, не связанное с лишением свободы», – рассказала Олеся Шафигуллина.

На сегодня в Татарстане уже работают три центра пробации – в Казани и Нижнекамске.

«Мы получаем только положительные отзывы о работе этих центрах. Работают в содействии с УФСИН по РТ, но создаются некоммерческими общественными организациями. Здесь создаются условия для начального старта после освобождения: помогают восстановить утерянные социальные связи, устроиться на работу, получить образование, медицинскую и психологическую помощь. Оказывается вся та помощь, которая предусмотрена законом “О пробации”», – рассказала начальник отдела исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН России по РТ.

«Пока не все осужденные понимают, что пробация дает результаты»

За весь 2024 год и за период с начала 2025-го за пробацией обратились порядка 300 человек. В татарстанском УФСИН надеются, что эти цифры в ближайшем будущем вырастут в разы.

«Не все осужденные понимают, что пробация дает результаты, что сотрудники уголовно-исполнительных инспекций и исправительных учреждений нацелены на оказание им помощи», – поделилась Олеся Шафигуллина.

«Отдельное внимание в вопросах пробации уделяется участникам СВО, ранее освободившимся из мест лишения свободы. Помогают в том числе и их семьям.

«У нас реализуется план ФСИН России по перечню дополнительных мер, направленных на поддержку, помощь и решение проблемных вопросов этой категории. Работа ведется в тесном взаимодействии с филиалом Фонда ‘’Защитники Отечества’’ Татарстана. Наши сотрудники ведут консультации по вопросам получения льгот и назначения выплат, получения санитарно-курортного лечения, прохождения медицинской реабилитации и многого другого», – объяснила она.

Вакансий для осужденных немало – у них есть возможность выбора. Работу предлагают для них в основном в сфере производства Фото: © «Татар-информ»

«Вакансий для осужденных немало – у них есть возможность выбора»

Чаще всего осужденных интересует вопрос трудоустройства. В этом вопрос УФСИН России по РТ сотрудничает с Министерством труда, занятости и социальной защиты и Социальным фондом РФ.

«С 2006 года в Татарстане действует программа резервирования рабочих мест для осужденных, освобождающихся из исправительных учреждений. Также в 2025 году принят приказ Социального фонда России, предусматривающий возмещение части затрат работодателя, использующего труд лиц, освободившихся из мест лишения свободы в течение первого года освобождения», – рассказала Олеся Шафигуллина.

Вакансий для осужденных немало – у них есть возможность выбора. Работу предлагают для них в основном в сфере производства, но должности самые разные – и слесари, и монтажники. Не обижают и зарплатой – все вакансии с достойной зарплатой, порой достигающей 100 тысяч рублей.

Несмотря на то что в полную силу закон об исполнительно пробации заработал только в прошлом году, уже есть первые результаты – по сравнению с 2024 годом количество рецидивов преступлений среди осужденных без изоляции от общества снизилось практически в два раза.

По сравнению с 2024 годом количество рецидивов преступлений среди осужденных без изоляции от общества снизилось практически в два раза Фото: © «Татар-информ»

«Наша задача – «дать удочку» человеку, который на несколько лет выпал из жизни»

«Результаты постпенитенциарной пробации, закон о которой вступил в этом году, мы сможем увидеть по итогам этого года. Но уже сейчас мы можем сказать, что пробация эффективна и она работает», – подчеркнула Олеся Шафигуллина.

Заключено уже более 260 соглашений между УФСИН по РТ с различными коммерческими и не коммерческими организациями, различными государственными и социальными структурами, которые оказывают содействие в оказании помощи осужденным. Межведомственная рабочая группа при Правительстве Татарстана также вносит свою лепту.

«Есть притча, когда нищий несколько раз приходил к рыбаку и просил поесть. Рыбак давал ему рыбу несколько раз, а потом дал удочку, чтобы нищий сам мог себя накормить. Так вот, наша задача как раз в том, чтобы дать удочку человеку, который на несколько лет выпал из жизни», – поделился Эльдар Аллахвердиев.