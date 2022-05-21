«Чем мы хуже татар? На следующий год отпразднуем 1400-летие принятия ислама на Кавказе»

Равилевские и таджутдиновские

«Вы - равилевские? Нет, мы - таджудиновские!», - слышилось у входа в здание Болгарской исламской академии. Это прибывали гости на заседание оргкомитета по празднованию 1100-летию Ислама Волжской Булгарией. «Равилевские» – это служители Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина, а «таджудиновские» - представители Центрального духовного управления мусульман Талгата Таджутдина. Эти муфтиаты можно назвать конкурирующими структурами.

Недалеко прогуливался первый президент Болгарской академии и бывший мэр Казани Камиль Исхаков. Он довольный осматривал свое детище, заглянул в центр восстановления древних рукописей, где стояло японское, итальянское оборудование, и где по крупицам реставрировали старинные татарские рукописные книги.

Сегодняшние сборы в Булгаре были кульминацией трехдневных торжеств по поводу древней даты. Татарстан вообще любит юбилейные даты и проводить их с помпой. «Но в этой раз была необычная атмосфера, на всех мероприятиях чувствовалась теплота, чувствовалась духовная атмосфера, не было формальным», - поделил впечатлениями от трехдневной программы с корреспондентом «Татар-информа» президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хормэтле мофтилэр и мофтилэр-дуслар»

Заседание оргкомитета по подготовке юбилейных торжеств началось с символического гашения почтовой марки, приуроченной к 1100-летию принятию ислама. Сам процесс был достаточно несложным: на наклеенную в рамку марку с изображением Белой мечети Рустам Минниханов и замминистр культуры РФ Ольга Ярилова проставили штемпель.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавляющий федеральный оргкомитет празднования 1100-летия, появился на экране монитора. Он поприветствовал всех и вкратце рассказал о том, что еще предстоит: это открытие нового комплекса Российского исламского университета в Уфе, завершение реконструкции медресе «Мухаммадия»... и проектирование новой мечети и мечети в Москве. Последнее звучало как сенсация. Сейчас в российской столице лишь 4 мечети и все попытки открыть новый мусульманский храм наталкиваются на сопротивление.

Следом выступил Рустам Минниханов. Интересно, что в своей речи Минниханов поделил присутствовавших на «хормэтле мофтилэр» (уважаемые муфтии) и «мофтилэр-дуслар» (муфтии-друзья»). После традиционной благодарности Путину и Мишустину президент отметил прошедшее заседание группы «Россия – Исламский мир». «Провели на достойном уровне, что отметили и исламские партнеры», - заявил он.

Ответственный секретарь оргкомитета, г-жа Ярилова добавила в список дел – восстановления исторической мечети в Нижегородской области, торжественное открытие нового комплекса РИУ в Уфе в сентябре.

«Наш брат»

Равиль хазрат Гайнутдин был как всегда многословен. Он начал с того, что назвал Минниханова «братом»: «Наш брат, господин Рустам Нургалиевич». Понятно, что у этого была своя подоплека. В конце прошлого года между ДУМ РФ и властями Татарстана пробежала черная кошка, и долгое время сам приезд Гайнутдина было под вопросом. Теперь остается надеется, что все это позади.

«Мы начали праздновать наш юбилей в начале 2022 года, а в конце 2022 года завершим большим международным мусульманским форумом в Москве», - поделился планами гость из столицы. А затем началась проблемная часть доклада. Равиль Гайнутдин жаловался на сложности с возвращением в российских городах исторических мечетей мусульманским общинам. По его словам, есть некоторые проблемы с Росимуществом и выделением земельных участков. В ответ Марат Хуснуллин обещал вмешаться в ситуацию.

«Мы хуже татар что ли?»

Руководитель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил хаджи Бердиев был по кавказки откровенен. «Сколько лежат сахаба (сподвижников) пророка на Кавказе? Дербент – это тоже Россия. Поэтому на следующий год или чуть попозже мы отпразднует 1400-летие ислама. Мы хуже татар что ли?! Но с вашей помощью Рустам Нургалиевич», - заявил Исмаил хаджи Бердыев.

Отдельно гость с Кавказа подробно остановился на проблемах с возвращением мечетей в городах Юга. «Еще при Ельцине я просил вернуть Ставропольскую мечеть, ее татары построили 100 лет назад. Но все не могут решить проблему. Не получается и все. В Пятигорске начали строить мечеть, при мечети должен был быть минарет. Не разрешали строить минарет. Это как брачная ночь с невестой. Без нее не может без нее. А нам говорят, не надо нам минареты. Марат Шакирзянович, если вы сможете помочь, что ваша фамилия будет там», - продолжал Исмаил-хаджи.

«Для меня удивительно, что можно запрещать строить мечеть. Дайте мне всю информацию», - отреагировал вице-премьер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Без мишэрлэр («мы - мишаре») – мы обязаны участвовать!»

Торжественное открытие «Изге Болгар Джыены» традиционно проходило на сцене между памятным знаком и останками средневековой Соборной мечети. День выдался пасмурный и временами морозил, шел град. «Дождь - это к урожаю», - утешал собравшихся первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. К вип-составу оргкомитета на сцене присоединился отсутствовавший Талгат Таджутдин. И руководство республики всячески подчеркивало роль председатель ЦДУМ, вспоминая первое празднование 1100-летия в 1989 году.

Другой участник тех торжеств Альбир Крганов в беседе с корреспондентом «Татар-информ» вспомнил то мероприятие, которое было 33 года назад: «Я помню, как проходили торжества по поводу празднованию 1100-летия принятия ислама булгарами в 1989 году. Это было особое время, со своей атмосферой. Тогда мне было 16 лет. И люди не могли поверить, что наступило время свободы вероисповедания. Люди нуждались в таких праздниках, они изголодались по ним, встречали их со слезами на глазах. Тогда не верилось, что будет свобода совести и веры. Сегодня другая атмосфера – люди теперь увидели изменения в стране и видят, что их религии ничего не угрожает. В сердцах людей – вера в будущее, свободу, – делился своими впечатлениями Альбир Крганов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-ифнорм»

Финалом стал коллективный намаз на месте булгарской соборной мечети. Периметр достаточно быстро заполнился, и волонтеры были вынуждены на каком-то моменте прекратить пускать молящихся. Скоро через коридор созданной охраной прошли все муфтии и президент Татарстана. Молитву возглавил Талгат Таджутдин.

Уже после завершения намаза бородатый бабай объяснял корреспонденту «Татар-информ»: «Без мишэрлэр («мы - мишаре») – мы обязаны участвовать! Я сам корнями с Самарской области, сейчас пойду показывать внуку Ханский двор (Ханский дворец). Вообще, 95 процентов татар – это мишары, а оставшиеся арские, балтасинские...»...