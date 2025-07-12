«Мы чемпионы РПЛ. В чем безнадежность игры?» Мусаев - о поражении «Краснодара» от ЦСКА

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился комментариями после поражения в Суперкубке России от ЦСКА (0:1).

По словам наставника, игра была равно, но все решили мелочи.

«Равная игра была. Мы начали матч хорошо. Минут 35-40 играли в хороший футбол, создавали моменты. Потом пару раз допустили технический брак при развитии атаки. Соперник так создал два подхода. Во втором тайме пропустили мяч со стандарта. И ЦСКА уже стало играть полегче. Они умеют хорошо обороняться. В целом равная игра, но в мелочах ЦСКА сыграл немного лучше», – сказал Мусаев.

Также тренер высказался об удалении Мозаса Кобнана.

«Оценил негативно. Нарушил игровую дисциплину, получил красную карточку. Примем меры», – заявил специалист.

Затем тренер сказал о поддержке болельщиков, назвав ее хорошей.

«У нас болельщики оказывают хорошую поддержку. На каждом выезде, куда бы мы ни ехали, мы слышим наших болельщиков и играем для них. Сегодня, конечно, особо было много. Хотя сегодня болельщиков ЦСКА было еще больше, но они за нас хорошо болели», – объяснил Мусаев.

Тренер подытожил, ответив на вопрос, почему игра «Краснодара» в атаке была безнадежной.

«Мы чемпион России, знаете? В чем безнадежность? Главный урок, который надо извлечь: когда мы играем хорошо, нужно не допускать тех технических ошибок, которые приводят к подходам к нашим воротам, а наоборот добавлять и стараться добиться подхода к их воротам», – высказался Мурад Мусаев.

Напомним, Суперкубок России-2025 состоялся в Казани. Это уже второй раз за три года, когда турнир принимает столица Татарстана. Ранее в Казани под эгидой Суперкубка играли ЦСКА и «Зенит» (0:0, 5:4 по пен.) в 2023 году.