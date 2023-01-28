«Мы чемпионы»: «Ак Барс» вновь нацелен на Кубок Гагарина, помешать может «фактор Шипы»

Благодаря валидольной победе в Магнитогорске, «Ак Барс» впервые в сезоне вышел на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. Почему команда Билла не собирается останавливаться на этом и какие проблемы остались в логове «барсов» - читайте в материале «ТИ-Спорт».

«Ак Барс» вышел на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ

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Взлет в таблице, доказательства Войнова и Семенова

- Мы чемпионы

Эти слова форварда казанцев Артема Лукоянова завершили традиционное минутное видео из раздевалки «Ак Барса» после победы (3:2) в захватывающем матче против «Магнитки» на выезде.

Команда Зинэтулы Билялетдинова добилась важного результата в матче с прямым конкурентом по борьбе за победу в плей-офф Восточной конференции и обошла «Металлург» в турнирной таблице. Выше «Ак Барса» сейчас располагается лишь новосибирская «Сибирь» с символическим преимуществом в одно очко.

Мы уже писали, что при Зинэтуле Билялетдинове прибавили почти все хоккеисты основного состава. Сегодня пришла очередь наглядно это продемонстрировать защитнику Вячеславу Войнову (1+1) и Кириллу Семенову (2+0).

Особенно запомнилась уникальная шайба Семенова, который нацеленным броском в борт через рикошет вывел себя на свидание с вратарем «Магнитки» и броском под перекладину переиграл маститого Василия Кошечкина.

Семенов и Войнов принесли «Ак Барсу» победу в Магнитогорске. Фото: ak-bars.ru

Позже Семенов и вовсе принес победу в овертайме «Ак Барсу» использовав наброс от синей линии от Войнова — автора первой шайбы в игре. Бывший обладатель Кубка Стэнли, в свою очередь, показал, как надо возвращаться на лед после травмы. Бросок Войнова от синей линии, как и голевая передача в овертайме, были хороши.

«Татарское дерби» в первом раунде плей-офф - в руках «барсов» и «волков»

– Мы исправляем ту ситуацию, которая сложилась на старте сезона. Исправляем свою игру. Сейчас очень важный отрезок, осталось немного игр до плей-офф. Мы прислушиваемся к тому, что говорят тренеры, стараемся по максимуму выполнять задание. Все отдаются каждую смену, все бьются друг за друга, только так мы можем оказаться на вершине, - сказал Семенов после победы.

Шансы на «Татарское дерби» в плей-офф выросли Фото: hcnh.ru

Есть еще один интересный момент. Если «Ак Барс» заберется в итоге на первую строчку в таблице Востока, то в первом раунде плей-офф может сыграть с «Нефтехимиком». Нижнекамцы сегодня отняли очки у другого прямого конкурента «Ак Барса» («Автомобилиста») и вышли на восьмое место.

Кстати, «Ак Барс» на финише сезона может вернуть долги «волкам», а заодно и избавить себя от поездок в Хабаровск в первом раунде плей-офф. Для этого 18 и 19 февраля казанцам надо дважды обыграть «Амур» на выезде. В целом, нынешняя «регулярка» на Востоке — самая интересная за всю историю КХЛ. Интрига на интриге.

Без Галиева атака и реализация большинства «барсов» забуксовали

Но вернемся к «Ак Барсу».

– Ребята стараются выполнять игровое задание, поправить игру в атаке и обороне, мы все работаем над этим. Но всегда есть вопросы, которые сразу не решаются, - признался Билялетдинов после игры.

Без Галиева атака «Ак Барса» стала слабее Фото: ak-bars.ru

Подобные откровения наставник «Ак Барса» выдает практически после каждой игры. И действительно, проблем в игре казанцев хватает, о чем и наше издание не устает повторят практически в каждом тексте.

В первую очередь, речь идет о вновь забуксовавшем большинстве «Ак Барса». Выяснилось, что без Станислава Галиева во всем звездном «Ак Барсе» попросту некому сыграть на левом фланге атаки. Сегодня в первой бригаде большинства там пробовали Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого. Скажем откровенно, вариант не впечатлил. Не в последнюю очередь это связано с игровой формой данных нападающих, в целом.

Фактор Шипачева и дефицит времени для Билялетдинова

Как мы уже писали, прямо сейчас «Шипа» и «Кага» - слабейшие хоккеисты в составе «Ак Барса». Шипачев не забивает голов уже 20 матчей подряд. И в целом непонятно, почему Билялетдинов терпит откровенное безразличие на льду. Понятно, мы не знаем, что творится в раздевалке и в головах этих игроков. Однако впечатление от их выступлений в матчах не оставляет места для двойного толкования.

Шипачев не забивает 20 матчей подряд. Фото: ak-bars.ru

Что касается большинства, то, наверное, обладающему убийственным броском Войнову стоит чаще его использовать, раз другие комбинации без Галиева не приносят результата.

Впрочем, и в равных составах нельзя сказать, что «Ак Барс» очень хорош в атаке. Голевых моментов в последних встречах казанцы создают не слишком много. Билялетдинов собирает очки за счет отлаженноей обороны команды.

Хватит ли этого в плей-офф — пока непонятно. Но остается все меньше времени для того, чтобы собрать второе эффективное в атакующем плане звено и «сыграть» это сочетание. Пока не видно никаких обнадеживающих признаков, что Кагарлицкий или Шипачев собираются просыпаться.

И ладно не было бы вариантов. За пределами «топ-6» сейчас в «Ак Барсе» играют тот же Станислав Галиев и прибавляющий в 2023 году Кирилл Семенов. То есть, пространство для маневра у Билялетдинова есть.

Запаса прочности вратарской бригады у «Ак Барса» в плей-офф не будет?

Также вызывает вопросы и вратарская бригада «Ак Барса». Тимур Билялов, конечно, здорово прибавил при новом наставнике и с возвращением Сергея Абрамова в тренерский штаб первой команды.

Билялов провел без замен шесть матчей подряд. Есть ли у «Ак Барса» другой вариант? Фото: ak-bars.ru

Похоже, этого нельзя сказать про Амира Мифтахова. Не случайно он не выходил на лед шесть матчей подряд. Амир застрял в запасе после неудачного матча Амира против «Сибири» (3:4). На данный момент складывается ощущение, что в плей-офф вратарского запаса прочности у «Ак Барса» не будет.

– Тимур Билялов играет шестой матч подряд, не тяжело ли ему физически? Планируете ли использовать Амира Мифтахова? - спросили журналисты у Билялетдинова после игры

– Думаю, нелегко, и не только ему. Столько матчей и такая плотность, всем непросто, но они должны играть, и ребята делают это достойно. А Мифтахов тоже будет играть, конечно, - ответил тренер.



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фото на анонсе: ak-bars.ru