«Мы – часть истории»: боец СВО из Альметьевска о службе, товарищах и будущем

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Год «за ленточкой» и огромная вера в победу – военнослужащий с позывным Бурый из Альметьевска свой отпуск провел максимально насыщенно: успел побывать у родных, встретиться с теми, с кем работал до СВО, отправить гуманитарный груз и поучаствовать в благотворительности. Одной из таких точек стал футбольный турнир памяти погибших воинов, прошедший в ДЮСШ по футболу.

Бурый вышел на поле в составе команды «Боевого братства» и, как сам говорит, не мог остаться в стороне. «Я рад поддержать, потому что, если не поддержать, не будет правильно. Я сам тоже люблю спорт – не только футбол, но и хоккей», – отметил он.

Отпуск, признается боец, выдался насыщенным и по-настоящему теплым.

«Отпуск я провел, конечно, шикарно: ездил к сестре, у нее отдыхал, она живет в Башкирии. Первые дни я приехал, потому что люблю работать с детьми. Дети меня уважают – был в детском доме, подарочек привез, флаг подразделения, в котором служу, в танковых войсках», – рассказал Бурый.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

За плечами у него разнообразный жизненный путь. Срочную службу он проходил в войсках связи в Екатеринбурге, затем работал в нефтяной отрасли, позже занялся патриотическим воспитанием молодежи. Со временем пришло и увлечение поисковыми экспедициями.

«Потом затянуло на раскопки. Детей с собой брали, чтобы они познавали историю. И потихоньку все-таки история достигла нас. Теперь мы сами там находимся. Это наша Родина, и никто не может защитить ее, если мы за нее не встанем», – говорит военнослужащий.

За ленточкой он с осени 2024 года. Решение уйти на СВО принял добровольно, подписав контракт.

«Обозначение дал, что нужно идти. Возил гуманитарку, видел ребят уставших – что-то екнуло в сердце. По призыву нужно было идти – я ушел по контракту, добровольно, никто меня не принуждал», – отметил боец.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

О боевых буднях Бурый говорит немного. Лишь признается: теперь у него две семьи – та, что дома, и та, что там, рядом с сослуживцами.

«В данный момент я больше за ребят беспокоюсь. Пока я в отпуске, стараюсь чтить память тех, кто ушел, и вместе с ребятами из «Боевого братства» поддерживать эти моменты», – сказал он.

Поддержка друг друга за чертой – основа боевого братства и залог сплоченности. «Мы друг друга поддерживаем, мотивируем. Если не будет мотивации – не будет сплоченности. Бывает, поругаемся, а через пять минут уже чай вместе пьем», – поделился военнослужащий.

Особую ценность на передовой имеют посылки из родного края. «Нам доставляют все необходимое. Мы радуемся, когда из дома что-то приходит – вода, конфеты, сладости, влажные салфетки. Это мотивирует, как ребенку на Новый год принести подарок», – говорит Бурый.

Есть у бойца и планы на будущее. После завершения СВО ему уже предложили заниматься патриотическим воспитанием детей в Казани.

«Дети ко мне привязываются. Они сами тянутся, видят во мне то, что я сам иногда не понимаю. Я стараюсь максимально доступно передать им все, что могу, из своего опыта», – отметил он.

О наградах военнослужащий говорит сдержанно.

«Если честно, есть. Но я не хочу этим гордиться. Работа есть работа, просто она по-другому осваивается. Лучше приедем, когда все закончится, и будем хвалиться, чтобы дети видели», – подытожил Бурый.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

