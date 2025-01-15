«Мы были рады видеть нашего героя»: боец СВО приехал на заседание коллегии Минтруда РТ

Фото: телеграм-канал Эльмиры Зариповой

На итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан присутствовали особые гости — родители и супруги участников специальной военной операции.

«Ранее нам пришло трогательное поздравление с Новым годом, отправленное прямо с линии боевого соприкосновения. Думаю, что этот ролик и добрые пожелания вызвали у всех присутствующих в зале особые чувства. Тимур, несмотря на расстояние, смог передать нам частичку своего тепла. Его родители, Валерий Юрьевич и Эльмира Вагифовна, не могли сдержать слез, наблюдая за сыном с экрана. Признаюсь, что у многих из нас тоже глаза блестели от слез», – рассказала Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

По ее словам, во время подготовки к коллегии, никто не мог представить, что Тимур сможет лично поприветствовать всех.

«Трудно передать эмоции родителей, когда они увидели, как их сын входит в зал. Это стало для них настоящим сюрпризом и огромным счастьем. Мы все были искренне рады видеть нашего героя», – добавила Зарипова.