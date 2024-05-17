«Мы были на самых сложных участках»: снайпер из Нурлата рассказал о боях на передовой

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Военнослужащий Сергей из Нурлатского района подписал контракт с Министерством обороны и в 2022 году ушел на спецоперацию. Его зачислили в специальное штурмовое подразделение снайпером.

Боец рассказал о тяжелых буднях на передовой, а также о том, как получил ранение.

«Мы находились на самых сложных участках. В засаде приходилось находиться от нескольких часов до нескольких дней. Было такое: охотились за „глазами и ушами“, они координируют дроны, артиллерию. В засаде находились по 6 дней. Уничтожили их», — рассказал один из случаев Сергей.

Позиции приходилось менять часто, на одной он просидел месяц в 40 метрах от противника. По словам Сергея, продукты доставляли по тропам, их называли дорогами жизни. Это было в населенном пункте К., в заброшенном строении. Задача — не допустить противника с фланга.

«Все делалось, чтобы нас не вычислили. Маскировочные халаты — в зависимости от местности, какую позицию будешь занимать. Подготовиться нужно заранее. У меня была укрытая позиция, с собой на всякий случай [брал] и маскхалат серого цвета под бетон, он не пригодился. Задачу выполнили», — рассказал снайпер.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Ранения он получил при выполнении очередного задания. Их было несколько бойцов, весь удар Сергей принял на себя. Медицинскую помощь ему оказали только после того, как добрались до главной позиции. Множество переломов со смещениями обеих рук, открытая рана, повреждены нервы.

Затем были госпиталь, лечение, реабилитация, после чего татарстанец вернулся в родные края. Врачи надеются на удачу: правая рука уже восстановилась, осталось небольшое смещение. Левая на фиксирующем бандаже, проведено больше 5 операций. Предстоит еще несколько плановых и, возможно, неплановые.

Сейчас Сергей строит планы на новую жизнь. Говорит, что СВО на его сознание повлияла в лучшую сторону, пришлось задуматься о многом.

«Только там, на войне, понимаешь, что ты можешь погибнуть в любой момент. <...> есть стремление к жизни, к хорошей, полноценной», — поделился он.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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