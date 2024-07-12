«Мы были готовы к последствиям концерта Басты»: в каком состоянии сейчас стадион «Рубина»

20 июля официально стартует 14-й по счету сезон чемпионата России по футболу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Капитальных вложений в стадион мы не делаем»

20 июля официально стартует 14-й по счету сезон чемпионата России по футболу. Для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова он станет вторым после триумфального возвращения из Первой лиги. Победив в прошлом году во втором по силе дивизионе страны, в минувшем сезоне казанский клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

В преддверии начала сезона руководство «Рубина» совместно с Министерством спорта РТ организовало открытую для журналистов инспекцию по проверке состояния стадиона. Генеральный директор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов прокомментировал качество газона на поле и оценил положительно функциональную составляющую чаши стадиона.

«Все работы по подготовке газона перед стартом сезона выполнены в связи с назначенным планом. Качество поля оцениваю на отлично. “Ак Барс Арена” полностью готова провести предстоящий домашний матч “Рубина” с “Зенитом” 27 июля», – сказал Миннахметов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Владимир Леонов: «Капитальных вложений в стадион мы сегодня не делаем, все работает» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свою очередь министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что стадион в последние годы работает без нареканий со стороны чиновников и позволяет успешно проводить не только спортивные, но и культурно-массовые мероприятия.

«Капитальных вложений в стадион мы сегодня не делаем, все работает. Здесь мы чаще встречаемся, чтобы посмотреть, какие проходят мероприятия, какие есть перспективы. Сегодня мы провели небольшую инспекцию. Никаких проблем и вопросов. Самое главное для нас – открыть хорошо сезон и провести два успешных выезда нашей команды, а потом вернуться сюда же на этот стадион», – заявил Владимир Леонов.

Газон «Ак Барс Арены» восстановили после концерта Басты

9 июня внутри чаши «Ак Барс Арены» прошел первый стадионный концерт Басты в Казани. Мероприятие посетило, по разным подсчетам, около 23 тысяч человек. Импровизированная сцена артиста и танцпол для слушателей были установлены непосредственно на футбольном поле.

Несмотря на все проблемы, возникшие с покрытием поля после концерта, агрономы сумели восстановить надлежащее качество газона за 10 дней Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По окончании концерта в сеть утекли кадры с неутешительным состоянием газона. На определенных участках он был почти полностью вытоптан, в определенных местах от травы остались лишь проплешины.

Радик Миннахметов сообщил, что сотрудники «Ак Барс Арены» были готовы к подобным последствиям. Несмотря на все проблемы, возникшие с покрытием поля после концерта, агрономы сумели восстановить надлежащее качество газона за 10 дней.

«Да, мы были готовы ко всем последствиям концерта Басты. Предполагали, что газон может быть ненадлежащего качества и что придется его восстанавливать. Но, как вы видите, сейчас состояние поля просто отличное, участков с плохим покрытием нет, везде трава здорового зеленого цвета», – сказал генеральный директор «Ак Барс Арены» корреспонденту «ТИ-Спорта».

Радик Миннахметов: «Да, мы были готовы ко всем последствиям концерта Басты. Предполагали, что газон может быть ненадлежащего качества и что придется его восстанавливать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поднимется ли посещаемость болельщиков на «Ак Барс Арене» в предстоящем сезоне?

В прошлом году посещаемость стадиона «Ак Барс Арена» была на уровне 75 тыс. болельщиков за матч. Показатели не впечатляющие – всего лишь 15,5% от общей заполняемости стадиона (45 тыс. человек).

Низкую вовлеченность местных жителей в дела «Рубина» можно обосновать не только скромными результатами команды в последние годы. Серьезный удар по посещаемости зрителей нанес и Fan ID. Напомним, с сезона 2022/2023 для визита на матч РПЛ требуется специальный паспорт болельщика с уникальным идентификационным номерным знаком.

Активная часть фанатов (ультрас) по всей стране преимущественно бойкотирует данный документ. Часть зрителей просто поленилась делать Fan ID ради нескольких походов на стадион в течение года. Как показала практика двух последних сезонов, в среднем посещаемость стадионов РПЛ упала от 20 до 40% в зависимости от команды.

В прошлом году посещаемость стадиона «Ак Барс Арена» была на уровне 75 тыс. болельщиков за матч. Показатели не впечатляющие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вопреки неутешительным прогнозам по заполняемости «Ак Барс Арены» на предстоящий футбольный год, министр спорта РТ Владимир Леонов подчеркнул, что надеется на неравнодушие казанских болельщиков, которые в выходной день захотят обязательно поддержать родную футбольную команду.

«Мы надеемся, что придет много болельщиков. Уже открыта продажа билетов, будет очень много розыгрышей и лотерей. Благодаря поддержке руководства футбольного клуба все ребята очень открытые, и когда они обращаются к болельщикам, те приходят даже на мероприятия, которые не связаны с футболом. Никакой закрытости нет. Мы, конечно же, желаем удачи “Рубину” в каждом матче», – сказал Леонов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».