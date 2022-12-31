«Мы будем жить ради близких и будущего»: Комаров поздравил татарстанцев с Новым годом

2022 год стал периодом серьезных вызовов для Приволжского федерального округа и всей России. Однако, несмотря на изменившийся уклад жизни, добро, взаимовыручка, любовь и благополучие близких не потеряли своей ценности. Об этом в новогоднем поздравлении татарстанцам заявил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Именно ради них, ради нашего общего будущего мы все вместе продолжаем работать: боремся с санкциями, поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи, открываем школы и новые больницы, строим дома, совершаем научные открытия и учим детей», — подчеркнул он.

Отдельно Комаров поздравил участников спецоперации на Украине и всех жителей ПФО, находящихся в зоне СВО. Ее цели, уверен полпред, будут достигнуты, и все они смогут вернуться домой.

«Поздравляю вас с Новым, 2023 годом! Желаю всем здоровья, любви, благополучия и счастливого будущего!» — заключил он.