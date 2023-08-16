Мы будем скучать по Татарстану: художники Донбасса о симпозиуме «Операция „Реинтеграция“»

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Сегодня в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника состоялось открытие двух выставок в рамках проекта «Операция „Реинтеграция“. Диалог художников России: Донбасс и Елабуга». Свое творчество представили участники Международного арт-симпозиума по современному искусству и Международной творческой лаборатории молодых художников BASHNYA.

Все участники на протяжении нескольких дней могли посетить мастер-классы по акриловой росписи деревянной скульптуры, по горячей эмали, по горячему батику. Ведущие рассказали коллегам по цеху об особенностях заявленных техник исполнения и выбранных материалах, а также о дополнительных эффектах, которые можно получить разнообразными методами.

«Смелость порождает гениальность, силу, волшебство. Мы здесь учим молодых художников познать себя, стать настоящим художниками», — подытожила выступления участников проекта директор Елабужского государственного историко-архитектурного музея заповедника Гульзада Руденко.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Сильнее всего впечатлила коллективная работа, общение с коллегами. Нам в Донецке этого очень не хватает, потому что мы уже не первый год находимся на дистанционном обучении: дома, в мастерских, в одиночестве. Здесь мы увидели такой творческий коллектив! Они вдохновляют на эксперименты, [на желание] выйти за рамки привычного», — поделилась впечатлениями художник-монументалист Елизавета Кадурина, студент Донецкой музыкальной академии имени Прокофьева.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Мы почерпнули много знаний о Татарстане, который увидели в первый раз в жизни. Природа здесь замечательная. Это энергия будет греть весь следующий учебный год и дальше. Мы сделали много фото, будем делать этюды на елабужские темы и другие работы. Мы будем скучать по Татарстану и Елабуге», — добавила молодая художница.

Дмитрий Агафонов, тоже студент Донецкой музыкальной академии имени Прокофьева и художник-монументалист, считает, что практика и вдохновение, полученные в Татарстане, пригодятся ему и его коллегам.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Вы же знаете, что в нашем городе идут активные строительно-ремонтные работы. Я сам уже работал в ходе восстановительных работ в двух детских садиках нашего города над оформлением стен и уверен, что всё, что получил здесь, буду применять и в дальнейшем», — пояснил Дмитрий.

По словам начинающего художника, особое ощущение — видеть и писать те самые сосны, что запечатлел на своих полотнах российский художник Иван Шишкин. «Елабуга — это город уникальный, хочется писать картины сразу при выходе на улицу. Ваша Кама — вдохновляющая», — добавил он.

«И дай бог Елабуге продолжать это дело! Это ведь [елабужская] экспансия. Столько художников, приезжая сюда, разъезжаются по всему миру. Это Елабуга распространяет свое влияние, вы понимаете? Вы это дело не прекращайте, а мы по мере своих сил будем вас поддерживать», — поблагодарил организаторов проекта член Национального союза художников Украины Александр Шмак (Мариуполь).

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

На выставке в Музее современного этноискусства, которая открылась сегодня, представлены живописные, графические работы и изделия декоративно-прикладного искусства, созданные за десять дней в Елабуге. Художники переложили на холсты различные сюжеты, отражающие народный эпос, авторские впечатления от тех или иных событий или волнующих мастеров тем, эмоции от пребывания в Елабуге и знакомства с ее историей, а также многое другое.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Проект «Диалог художников России: Донбасс и Елабуга» проводится АНО «Сохранение культурного наследия Елабуги» и ЕГМЗ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем приняли участие около 150 состоявшихся и молодых художников из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции и России, в том числе 30 представителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и Крыма.