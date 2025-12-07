«Мы будем помогать до конца»: истории волонтеров из Высокогорского района РТ

5 декабря страна отметила Международный день добровольца (волонтера). В Высокогорском районе добровольческое движение развивается особенно активно – жители поддерживают участников СВО, организуют сборы, ездят на передовую и открывают новые направления помощи. Представляем истории людей, для которых милосердие стало ежедневным делом.

Так, Александр Гришин из деревни Чернышевка совершил пять поездок в зону СВО. При его участии изготовлены сотни маскировочных сетей, десятки тысяч 3D-изделий, собрано 12 FPV-дронов. Всего он организовал 46 отправлений гуманитарного груза. Сам был призван в полк 1234, однако возвращен как многодетный отец.

«Много друзей там, поэтому и помогаем», – говорит Александр.

Регина Губайдуллина из села Высокая Гора в декабре 2024 года вместе с женами участников СВО Регина организовала группу «Биектау ашлары».

Команда готовит сухие супы и вторые блюда для бойцов. «На сегодняшний день наша команда приготовила более 25 тысяч порций сухих супов и вторых блюд для бойцов. Отправляем в разные направления, а также в госпитали», – рассказывает Регина.

Елена Адаева из поселка Дачное помогает участникам СВО с первых дней мобилизации. В декабре 2024 года она вступила в «Биектау ашлары».

В январе 2025-го погиб ее супруг, но, несмотря на тяжелую утрату, она продолжает работу и поддерживает бойцов.

Фирдаус Мазитова (село Шигали) организовала в своем поселении группу «Помощь СВОим». В местном ДК наладили плетение маскировочных сетей – отправлено более 90, связали более 60 пар носков. Позже открыли направление «Шьем СВОим» – пошив белья для госпиталей и спальных мешков. Отправлено более 300 мешков.

«24.02.2022 г. Жизнь разделилась на До и После. Много нас, кто не смог остаться в стороне, не бросил ребят один на один с врагом. Я сразу приняла решение, что буду помогать, потому что там наши мужья, сыновья, братья, отцы и друзья. Моя семья меня поддержала», – рассказала активистка о своем выборе. «Закрывая один сбор, открываем другой, но это не закончится и не остановится до тех пор, пока последний наш боец не вернется домой в свою семью. Мы будем помогать до конца», – говорит Фирдаус Набиулловна.

Татьяна Прибылова (деревня Калинино) 18 раз побывала на линии боевого соприкосновения и проехала всю ЛБС через четыре новые территории. За одну поездку объезжает большое количество подразделений.

«Увезла к ребятам от шприца до аппарата УЗИ. Трогательной истории не случилось, все мои близкие люди дома, просто я была уверена что смогу быть полезной и если бы не предпенсионный возраст была бы там с ребятами», – делится Татьяна. Благодаря ее усилиям в полку 1233 появился современный стоматологический кабинет.

Сын Альфии Кадыровны из села Дубъязы участвовал в СВО и сейчас учится в танковом училище. 9 апреля 2022 года она организовала первую крупную гуманитарную отправку от населения Татарстана.

«В 2023 году в январе организовала группу волонтеров села. Привлекли более 20 деревень в дело сбора гумпомощи и плетения сетей, обучили этому искусству всех волонтеров 21 деревень, поселков и сел», – поделилась женщина.

Под ее руководством связано более 80 тысяч кв. метров маскировочных сетей.

Ателье «Швей бат» работает в Высокой Горе с 10 октября 2022 года. За 2025 год до 1 декабря мастерицы сшили 4540 изделий для нужд участников СВО. «Все пришли по зову сердца и по сей день шьем для СВО», – говорят в коллективе.

Михаил Филиппов из села Шапши был мобилизован, но комиссован как многодетный отец. Почти сразу совершил первую поездку с гуманитарной помощью.

«Как же своим не помочь, ведь с ними месяц прожил. С тех пор так и езжу, сколько поездок уже со счета сбился, первые года в месяц по 2 раза ездил и сейчас бывает так. Около 100 раз», – рассказывает Михаил.

Марину Куцакову в районе называют негласным «главным волонтером». С первых дней СВО она создала волонтерскую группу и начала организовывать поездки.

«Ездили к ребятам экспо, спрашивали нужды. Собирали деньги, приобретали все необходимое. Главное чтобы ребятам было тепло, комфортно. От иголочки до автомобилей запросы шли. Старались помочь всем. Опускались руки, но одно удерживает – сдержать обещание быть с ребятами до конца. Вот это главное», – говорит она.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.