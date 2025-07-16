«Мы будем молиться за вас» - Рустам Минниханов пожелал удачи «Рубину» в новом сезоне РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с футбольным клубом «Рубин» в преддверии старта очередного сезона РПЛ. Встреча прошла сегодня утром на базе казанской команды.

Рустам Минниханов на мероприятии сказал напутственное слово футболистам и тренерскому штабу клуба, а также пожелал удачи и успехов в предстоящем сезоне.

«Огромные слова благодарности за ваше упорство и старание. Считаю, что у нас неплохой результат, исходя из наших позиций. Но мы будем работать и дальше. Вы видите, насколько командная и системная работа идет в части формирования инфраструктуры. Вы видите работу тренерского штаба, работу клуба в части привлечения болельщиков.

Вы наша команда, мы вместе с вами. Конечно, бывают какие-то вопросы, но мы вас вслух не ругаем. Таких моментов чтобы было у нас меньше. Самое главное – берегите себя, чтобы не было травм.

Мы будем молиться за вас. Мусульмане – по-мусульмански, православные – по-православному. Есть и болельщики других религий. Вы наша команда, «Рубин» – это наш бренд, достойный бренд. Хаерле сагатьте, в добрый час! – обратился Раис республики к команде», – цитирует Минниханова пресс-служба «Рубина».

Сезон РПЛ 2025/26 стартует уже в эту пятницу. Откроют чемпионат России своей встречей московское «Динамо» и «Балтика».