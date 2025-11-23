«Мы будем до победы ходить!»: пестречинцы плетут сети и делают окопные свечи
В Татарстанском районе работа добровольцев сегодня звучит как общее дело и общая миссия. В самых разных селах люди собираются в свои небольшие группы, но с одной большой целью – поддержать участников спецоперации. И делают это так, как умеют, как подсказывает сердце и совесть. Кто плетет сети, кто делает окопные свечи, кто приносит материалы.
В Татарском Ходяшево Пестречинского района в эти дни сельский Дом культуры стал местом, где кипит труд. Обычно здесь звучит музыка, проходят репетиции, а теперь – тихо шелестят полоски ткани, натянутые на рамы. Волонтеры работают посменно: пенсионеры приходят днем, молодежь и школьники – вечером, после учебы и работы. Инициатором стала директор Дома культуры Минзифа Каширова.
Она первой взяла организацию в свои руки: «Мы занимаемся волонтерской деятельностью с начала 2024 года. Люди сами проявляют активность, выражая искреннее стремление помочь», – рассказывает она.
Все началось после обращения председателя районного Совета ветеранов Эльгизы Файзуллиной, предложившей объединить желающих в волонтерскую группу. Сегодня на плетении задействовано более десяти пенсионеров – они приходят «на смену», продолжая вечернюю работу молодежи.
«Вот, заступили на свою смену, продолжаем работу, которую ребята начали вечером, – говорит Розалина Зиятдинова. – Здесь нет разделения на мое и твое, важно одно – стараемся совместно оказать помощь. Если удастся сохранить хотя бы одну жизнь, значит, наше дело имеет значение. СВО коснулось и нашего села: наши парни служат там, переживаем за них и хотим помочь. Пусть вклад невелик, но он необходим».
Одна из самых старших волонтеров – 79-летняя Зумара Вильданова. Сначала плести сети ей было трудно, но со временем руки привыкли.
«Мы и молимся за них. Переживаем особенно сейчас, когда наступила холодная погода. Надеемся, что наши труды и молитвы защитят ребят», – говорит она.
Мужчины села занялись окопными свечами. Нашли спонсоров, закупили парафин, картон, банки. Работа идет неспешно, но уверенно.
«Пока нас немного, всего шестьдесят семь человек, но мы планируем расширяться, – отмечает Зефир Халилов. – Как только основательно научимся делать свечи, планируем заняться пошивом подушек. Добровольцы района уже имеют такой опыт, у них и научимся».
Опыт соседей вдохновил жителей села Белкино. Узнав, что по всему району плетут маскировочные сети, они решили присоединиться. И вот уже несколько месяцев серебряные волонтеры трудятся почти без выходных: каждый день с девяти утра до полудня.
С середины лета они сплели двадцать четыре сети – все отправлены на передовую. Еще восемь ждут отправки: их планируют передать адресно – землякам из Белкино. Случалась и вынужденная пауза – не хватало материалов. Но женщины не стали ждать: объявили сбор средств и благодаря односельчанам быстро набрали нужную сумму.
Местом работы стал кабинет в школе – там раньше находился музей, а теперь тишина и простор позволяют спокойно трудиться. Сперва женщины разрезают материал, затем переходят к плетению.
«Руки, конечно, устают, мы ведь не молодые уже. Но ничего, терпимо, – говорит 75-летняя Екатерина Блохина. – Мой внук на СВО уже четвертый год. Горжусь им, хотя и переживаю. Молюсь Богу, чтобы жив-здоров был. Не только за него – за всех солдат».
Недавно внук порадовал бабушку новостью – скоро приедет в отпуск. И одобрил ее волонтерскую работу: «Молодцы!».
«Мы люди старой закалки и знаем прекрасно, что нужно помочь, – говорит 78-летняя Галина Волкова. – Сетки не сравнить с тем, что было раньше. По колоску собирали, отправляли все до последнего на нужды фронта».
Сейчас в группе семь волонтеров. Женщины признаются: хотят, чтобы к ним присоединялись новые люди, но желающих мало.
«Зовем, приглашаем – не приходят. А мы будем до победы ходить!» – говорит Галина Ивановна.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.