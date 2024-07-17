«Мы безумно счастливые люди»: в Казанском Кремле прошел вечер журнала «Казань»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Журнал «Казань» сегодня, 17 июля, вновь порадовал своих подписчиков и гостей Казанского Кремля летним «Июльским вечером» во дворе Присутственных мест. Во время музыкально-поэтической встречи традиционно был презентован свежий выпуск журнала.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы безумно счастливые люди — какое счастье жить в Казани, быть казанцем. Вдвойне мы счастливы, потому что у нас есть такой прекрасный журнал. Втройне [мы счастливы], потому что у журнала есть активная аудитория и друзья», — подчеркнул один из гостей «Июльского вечера» — генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Свежий номер «Казани» посвящен тайным маршрутам города с тысячелетней историей. Об одной из таких тайных троп в своей статье рассказал историк и начальник отдела взаимодействия c общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На страницах журнала статьи Файзрахманова выходят не в первый раз. В январском номере читатели могли ознакомиться с его статьей, посвященной символам города времен Казанского ханства и тайнам происхождения названия Казани. В последнем номере издания Файзрахманов приоткрыл для жителей города еще одну его тайну — на этот раз связанную с улицами.

«Мы прошли от берега озера Кабан, Закабанной мечети и шли по улицам Салимжанова, Филармонии, Газовой, Халева и дошли до Аметьева. Для меня важно показывать исторически татарскую часть города», — отметил Файзрахманов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В номере также можно найти статью помощника Раиса РТ Олеси Балтусовой, посвященную развитию исторического поселения Чистополя. Разработка плана застройки шла два года, теперь она ждет утверждения в Министерстве культуры РТ. «В плане есть много спорных моментов — об этом мой материал», — объяснила Балтусова.

Помимо собственно презентации свежего номера на вечере можно было встретиться с друзьями журнала, которые раскрываются для публики с неожиданных сторон. Например, народный артист РТ, актер и режиссер театра Качалова Илья Славутский выступил с юмористическим рассказом собственного сочинения «Артист Корешков», который был опубликован в мартовском номере «Казани».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам режиссера, он не хочет причислять себя к литераторам, но с литературой дело имеет. О его писательском «баловстве» случайно узнала главный редактор «Казани» Альбина Абсалямова, и так «Артист Корешков» оказался на страницах журнала.

«У меня есть небольшая серия рассказов — ироничные истории о театре. Хотел бы я, чтобы они были похожи на Аркадия Аверченко, Антона Чехова, но я ни в коем случае не смею встать в ряд с великими», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Илья Славутский.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В августовском номере «Казани» появится рассказ саксофониста театра имени Качалова Евгения Соколова. Его тексты редакция в свое время случайно обнаружила в социальных сетях. За три года Соколов написал уже 18 рассказов, и восемнадцатый, «Казанский Шанхай». будет опубликован в следующем месяце. Он посвящен одному из многих культовых заведений города 1990-х годов. По его словам, тогда многие заведения закрывались также внезапно, как и открывались. В результате многие из них так и остались в том времени.

«Там, где сейчас находится жилой комплекс „Вишневый сад“, был раньше ресторан „Шанхай“. Наша группа выступала там по вечерам и наблюдала многих интересных, колоритных персонажей. Эта история — импровизация по мотивам множества историй, которые там происходили», — пояснил Соколов.